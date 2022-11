MADRID, España.- Jorge Alberto Graverán, un cubano reportado como desaparecido desde el pasado 28 de octubre en La Habana, fue hallado sin vida en el municipio capitalino Marianao.

Según informaron familiares de Graverán al medio independiente ADN Cuba, lo encontró “un vecino de la localidad” en las inmediaciones del puente del río Quibú, en el reparto Zamora”.

La víctima, de 51 años y conocido como “Ovidio”, estaba “atado de pies y manos y con los ojos vendados”, precisó a ADN su hermana, identificada como María.

De acuerdo a la información, el pasado lunes el cadáver estaba siendo analizado por peritos en Medicina Legal; aunque, según María, la familia no ha sido notificada de una investigación oficial.

“No han tenido el placer de informarme de nada, siendo yo su familia más cercana [en Cuba], porque mi mamá falleció hace tres meses. (…) Usted puede entender cómo me siento y me siguen tratando como una extraña, no son capaces de condolerse con mi dolor de haber perdido a mi mamá y ahora a mi hermano”, declaró la mujer.

Jorge A. Graverán, hijo del fallecido y residente en los Estados Unidos, agregó que al parecer “el cuerpo no tenía golpes” cuando lo encontraron. Y consideró que se trata de un presunto “secuestro y escarmiento”.

El hijo explicó además: “Dos días antes de la desaparición, el miércoles 26 de octubre su exmujer y él [su padre] pelearon; ella puso una denuncia por malos tratos y él fue detenido. Mi papá salió de la cárcel el jueves y el viernes desaparece”. Así como acusó de “pasividad” a las autoridades de Marianao en el esclarecimiento de la muerte de su padre.

En julio pasado fue encontrado sin vida Lázaro Toca Núñez, un cubano de 86 años de edad, tras casi 20 días desaparecido. También en julio de 2022 trascendió el asesinato del profesor espirituano Santiago Morgado.

