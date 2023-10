LA HABANA, Cuba.- Este 21 de octubre las autoridades carcelarias sacaron de la prisión de Quivicán, donde se encontraba recluido junto con su hermano Nadir, al preso político y manifestante del 11J Jorge Martín Perdomo, quien se encuentra en estos momentos en paradero desconocido.

En una conversación exclusiva con Cubanet cuando estuvo de pase en el mes de septiembre, Jorge Martín Perdomo aseguró que se encontraban en peligro de que le quitaran “la mínima”, es decir, que le revocaran el régimen de mínima severidad al cual él y su hermano Nadir Martín Perdomo habían sido promovidos en julio pasado.

“Puede ser que no nos oigas más”, confesó el prisionero político, quien contó además que en el campamento donde se encontraba, en la misma prisión de Quivicán, se negaba a trabajar.

“Los demás trabajan, nosotros nos quedamos encerrados en el penal, en el destacamento, no es un castigo porque está instituido, el que no trabaja se queda encerrado, pero el local no cumple ninguna de las normas internacionales de lo que tiene que ser un penal. Adentro hemos registrado temperaturas de 40 grados Celsius”, relató.

Asimismo, el manifestante del 11J aseguró que dentro del penitenciario los amenazan con quitarles “la mínima”, es decir, el campamento, y con ellos la posibilidad de los pases de 72 horas.

“Entonces la posibilidad de revocarnos significa que nos pueden mandar al régimen de máxima seguridad. Esa posibilidad la tienen en la mano por si cometemos alguna indisciplina, por si una entrevista sale a la luz pública”, refirió luego de que autorizara a que se hiciera pública esta entrevista en caso de que a él le sucediera algo.

Martín Perdomo, sentenciado a ocho años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, confesó también que, en su caso, no iba a aceptar la promoción a régimen de mínima severidad “pero entraron (la Seguridad del Estado) en una especie de chantaje” y finalmente se la otorgaron.

“Yo siento que nos han dado el campamento para que probemos ese helado, probemos lo rico que es, y después amenazarnos con quitárnoslos. Allá nos tiran presos (comunes) para arriba, la Seguridad del Estado busca la manera de ponerlos en nuestra contra dándoles beneficios, (pero) mantenemos una firmeza absoluta ante toda la coacción, ante la amenaza constante que tiene esta dictadura sobre nosotros”, aclaró.

Jorge recordó que se están enfrentando “a un régimen totalitario, a una maquinaria de poder que usa cada detalle”, sin embargo, su postura continúa radical y más firme que antes a pesar del sufrimiento por el que ha pasado junto con su familia.

“Nosotros nos refugiamos mucho en la lectura y esto nos ha salvado”, expresó. De acuerdo con Jorge, tanto él como su hermano están “predicando el evangelio de la libertad”, y eso le molesta a los represores.

Este sábado, en llamada telefónica desde la prisión de Quivicán, Nadir le contó a su madre Marta Perdomo cómo había sucedido el traslado de Jorge.

De acuerdo con el preso político, las autoridades carcelarias fueron a donde ellos estaban y gritaron el nombre de su hermano y le dijeron que recogiera sus cosas. En ese momento los hermanos Martín Perdomo se abrazaron y gritaron “¡Patria y Vida!” delante de todos los oficiales.

Desde entonces no se sabe nada de Jorge ni de los otros dos jóvenes que se llevaron junto con él, los prisioneros políticos Alíen Molina Castell y William Valera Suárez, ambos manifestantes del 11J.

