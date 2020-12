En contra del reglamento internacional, Cuba cobra tasa sanitaria a viajeros 

MIAMI, Estados Unidos. – A la hora de comprar su boleto aéreo, las personas que viajan a Cuba ―extranjeros y cubanos residentes o no en la Isla― deben abonar a la aerolínea una tasa sanitaria de 30 dólares estadounidenses (o su equivalente en otra moneda libremente convertible), de acuerdo con la Resolución 293/2020, según confirma un reciente artículo publicado en la revista El Toque.

La tasa incluye incluye la realización de un PCR a la llegada de los viajeros y de otro a los cinco días de estancia en el territorio nacional, que solo se realiza a los residentes cubanos, también asegura la publicación.

No obstante, El Toque demuestra cómo la Resolución 293/2020 tuerce el “Reglamento Sanitario Internacional” (Organización Mundial de la Salud), firmado por Cuba, y establece un recargo a los viajeros que no ha sido aprobado por ningún instrumento internacional.

Aunque la citada resolución menciona al reglamento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no alude a su artículo 40, Título VII, donde se precisa que los viajeros que no viajen a su destino con la pretensión de obtener la residencia temporal o permanente no deberán pagar ninguna tasa sanitaria.

Por su parte, el Estado debe hacerse cargo del costo de “los exámenes médicos previstos” por el mencionado reglamento, así como de cualquier otro análisis complementario.

Dicha precisión expone el carácter violatorio de la Resolución 293/2020. Cuba, además, contradice al Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), los cuales coinciden en que “los costes relacionados con las medidas de salud pública destinadas a mitigar la propagación de enfermedades contagiosas, como la introducción de un enfoque coordinado basado en la aplicación de pruebas de diagnóstico, deben ser asumidos por los Gobiernos nacionales”.

“Los costos adicionales de las disposiciones sanitarias exigidas por las autoridades de los países deben ser asumidos por los Gobiernos como recomienda la OMS”, también explicó Alexander Juniac, director general y ejecutivo de IATA. “Eso permitirá a la industria concentrar los escasos recursos en volver a conectar el mundo y aumentar la recuperación económica”.

De acuerdo con El Toque, Cuba no es el único país del mundo que ha aplicado tasas sanitarias a los viajeros que recibe. España también ordenó sumar la tarifa al costo de los boletos aéreos.

No obstante, la Asociación de Líneas Aéreas mantiene su oposición a la medida: “Las aerolíneas y los aeropuertos están juntos en esto. Cuanto más estables financieramente nuestros socios aeroportuarios, más pueden ayudar a la industria a impulsar una recuperación en los viajes aéreos que impulsará la economía global”, dijo Alexandre de Juniac.

Otros países, como Paraguay, el gobierno ha exonerado a las líneas aéreas del pago de tasas sanitarias al menos por seis meses, para estimular los vuelos y reiniciar las operaciones.

