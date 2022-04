LA HABANA, Cuba. – El preso político y opositor Walfrido Piloto Rodríguez fue confinado en celda de castigo en la prisión de Valle Grande desde el 29 de marzo, poco después de recibir una golpiza como represalia por, supuestamente, organizar una protesta contra las condiciones infrahumanas de esa prisión.

Otro recluso de Valle Grande, que exigió el anonimato por razones de seguridad, informó a CubaNet vía telefónica que poco antes de recibir el severo castigo, Piloto Rodríguez había estado hablando con otros internos acerca de las deplorables condiciones de ese centro carcelario ―entre ellas el pésimo estado de los escasos alimentos que allí reciben― con el objetivo de lograr que todos se unieran para protestar.

La fuente añade que, lamentablemente, la iniciativa llegó a oídos del teniente Juan Carlos Gutiérrez, jefe de Orden Interior, y del mayor Agustín Mora, jefe de la prisión, lo cual trajo como consecuencia que le propinaran una “salvaje golpiza” y que posteriormente lo encerraran en régimen de castigo.

De acuerdo con la misma fuente, Piloto Rodríguez recibió otra paliza el 31 de marzo como castigo por gritar la consigna “Patria y Vida”. Asimismo, señala también que, según otro recluso que pudo verlo, el opositor está muy maltratado y en bastante mal estado.

Piloto Rodríguez, quien reside en el barrio de El Palenque, en La Lisa, participó en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en más de 60 localidades y ciudades de la Isla. Aunque la fecha de su juicio aún no ha sido fijada, tiene una petición fiscal de nueve años de cárcel por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y posesión de arma de fuego.

“[El 11J] yo me manifesté pacíficamente con consignas de ‘Abajo Díaz-Canel’, pedí leche para los niños y el fin de la represión contra el pueblo. Entonces me mandan para acá para este campo de concentración [prisión de Valle Grande] y al cabo de los siete meses de estar aquí me llega la petición fiscal de nueve años de cárcel”, dijo el propio preso político a CubaNet.

Rodríguez Piloto asegura que existen videos y testigos para demostrar su inocencia. “La Seguridad del Estado no quiere soltarme. Esto es una encarcelación arbitraria porque todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos”, aseguró recientemente.

En ese sentido, denunció que el régimen intenta fabricarle causas que no se ajustan a su actuar “pacífico”. “Me están imputando los delitos de desacato, desorden público y posesión de armas explosivas”.

En 2011, Walfrido Rodríguez Piloto fue sancionado a cinco años de cárcel tras protagonizar una protesta en la Plaza de la Revolución. En abril de 2020 fue sancionado a ocho meses de cárcel luego de que la Policía le ocupara 30 paquetes de coditos que había adquirido para la alimentación de su familia.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.