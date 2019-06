MIAMI, Estados Unidos.- Un campesino de Santiago de Cuba, Rafael Leyva Ramírez, espera desde septiembre de 2018 el pago de 539 mil 960 pesos con 78 centavos, por 318 cabezas de cerdo (preceba) vendidas a la Empresa Porcina de esa ciudad oriental, informó en su sección Acuse de Recibo el sitio oficialista Juventud Rebelde.

“¿Acaso ellos no saben que se necesita dinero para comida, ropa, pagar el fluido eléctrico y las medicinas, o piensan que el que trabaja no necesita su pago?”, cuestionó el campesino, y agregó: “¿Cuánto tiempo tiene la Empresa de Porcino para pagar cuando compra?”.

Leyva asegura que el económico de la empresa estatal se comprometió a pagar al menos la mitad de la deuda, sin embargo, el 3 de junio el banco le informó que la Empresa Porcina de Santiago de Cuba tenía la cuenta cancelada porque tiene deudas de crédito de mayo.

“Tengo una hija becada en Santiago que necesita dinero para sus gastos, pero además ese convenio es familiar: están uno de mis hermanos y mi hijo mayor”, especifica el cubano.

“La crianza porcina es el sustento de mi familia, he sido productor de carne de cerdo por muchos años y ahora no he podido comenzar otro convenio porque necesito el dinero”, apunta.

La carne de cerdo en Cuba cada día aumenta de precio, en momentos de máxima carencia de alimentos una libra de la carne a llegado a costar 70 pesos.

Así mismo, la isla es conocida por sus problemas a la hora de pagar deudas, lo mismo a empresas extranjeras que a cooperativas privadas dentro del país o campesinos, como es el caso de Leyva.

Hace una semana la compañía canadiense Sherritt International aseguró que Cuba se había comprometido a pagar el monto que le debe, por negocios en la Isla, de 150 millones de dólares.