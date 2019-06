Desaparecen tarjetas nautas para recargar internet en Villa Clara. Foto del autor Desaparecen tarjetas nautas para recargar internet en Villa Clara. Foto del autor Desaparecen tarjetas nautas para recargar internet en Villa Clara. Foto del autor

VILLA CLARA, Cuba.- Hace cerca de una semana que la empresa de Telecomunicaciones ETECSA dejó de comercializar, en Villa Clara, las tarjetas de recarga a las cuentas nauta de dos y cinco horas, sin explicación ni aviso previo. De recorrido por varios centros agentes, dedicados a la venta de estos cupones, sus propietarios responden que no se las han entregado porque “están en falta en todo el país”.

“Cuando fuimos a recoger las de este mes nos dijeron que no había, que solo quedaban algunas de 10 CUC, que hacía rato no entraban y que nadie les había explicado la razón”, argumenta Yumia Aguilera, trabajadora por cuenta propia que decidió instalar uno de estos centros en su casa. “Yo quité el cartel, porque viene mucha gente, sobre todo, en las noches, preguntando por las tarjetas de dos horas que son, relativamente, las más baratas y las más vendidas. Las de diez horas no las compra nadie, por eso nunca las pido”.

Ante la desaparición repentina de los cupones de recarga, la única opción disponible para los santaclareños es acudir a los propios puntos de ETECSA y recargar directamente su cuenta, lo cual ha conllevado a un incremento de personal en las afueras de varios telepuntos. Los trabajadores de estas entidades desconocen la causa del desabastecimiento y alegan que puede ser “por falta de cartón para fabricarlas”, o porque “muchas salieron con desperfectos y se borraban los números cuando las raspabas”.

“Yo creo que esto lo hacen para que uno se vea obligado a usar los datos móviles”, opina Pedro Julio Quintana, uno de los usuarios que espera su turno en la cola frente a la sede principal de esta empresa. La compra de los paquetes para la 3G en Cuba, mediante el saldo del móvil, resulta extremadamente costoso: el menor de los tres disponibles se reduce a 600 megas y alcanza un precio de 7 CUC. “Eso a mí no me da negocio y se me va rapidísimo, además, no me sirve para hablar con mi hija porque la conexión es muy lenta. Por eso prefiero sudar en la wifi, es más económico. Olvídalo, que ETECSA nunca pierde, por algo lo están haciendo”, prosigue el señor.

A causa de la ausencia de tarjetas, las personas han tenido que trasladarse hacia los telepuntos en horario diurno y laborable para poder recargar sus cuentas, de lo contrario, quedarían incomunicados aquellos que necesiten conectarse en las tardes y en las noches. Los propietarios de los centros agentes también se quejan de recibir pocos ingresos, pues, estos cuentapropistas, perciben una cuota mensual de acuerdo a las ganancias que generen con su venta minorista.