Empresa para vender vacunas cubanas en EEUU busca inversores

MIAMI, Estados Unidos.- Una empresa conformada entre el Instituto Roswell Park de Nueva York para el Cáncer y el Centro de Inmunología Molecular de La Habana buscaría nuevos inversores estadounidenses en abril próximo, reporta El Nuevo Herald.

El profesor de oncología y director de estrategia y desarrollo del instituto neoyorkino, Thomas Schwaab, declaró el pasado jueves en conferencia de prensa estar esperando “que para el primero de abril (la empresa mixta) esté incorporada en Cuba y, a más tardar en ese momento, estaríamos buscando inversores”.

“Esta empresa conjunta no sólo será de investigación básica y de I+D (investigación más desarrollo), sino que también permitirá a nuestros científicos colaborar. Nos permitirá comprar biotecnología de Cuba y llevarla a los EE.UU., solicitar la aprobación de la FDA, tener inversores externos que inviertan en esta empresa conjunta y luego tomar un medicamento como CIMAvax, que se ha administrado a miles de pacientes a nivel mundial y llevarlo al mercado de los EE.UU.”, dijo Schwaab.

La empresa mixta fue creada gracias a las medidas implementadas por la administración Obama y se trata de la primera de su tipo en el sector de la biotecnología. La instalación para producir el medicamento quedaría enclavada en la Zona especial de Desarrollo del Mariel.

En enero de este año comenzó el ensayo clínico de la vacuna CINAvax contra el cáncer de pulmón en EE.UU., tras haber obtenido autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La conferencia en la que participó el doctor Schwaab se desarrolló en New York y fue organizada por la Americas Society/Council of the Americas y la Corporación Andina de Fomento CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Germán Ríos, director corporativo de Asuntos de Estratégicos de la CAF, resaltó la importancia de Cuba en la región y el interés en apoyar lo que citó como un proceso de reformas en la Isla.