MIAMI, Estados Unidos.- El activista cubano por los derechos humanos Iván Mora, residente en Santiago de Cuba, denunció ante las cámaras de Palenque Visión el acoso del que ha sido víctima por parte de la Seguridad del Estado.

La posición política de este emprendedor cubano lo ha puesto en la mira de las fuerzas represivas del régimen, que no ha parado de amenazarlo desde que se uniera a la oposición en 2014, cuando participó junto a su hermano fallecido en el concurso Cantando por la Libertad, que organizara la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Mora denunció que el pasado 12 de julio fue detenido en su propia casa, delante de sus padres, que son mayores de edad, y su taller de carpintería fue prácticamente destruido como una forma de dejarlo sin su ingreso económico.

Ese día lo amenazaron, allanaron su morada sin autorización previa y se lo llevaron a la estación policial sin una citación incluso.

“Fueron a mi casa, y me dicen que el oficial Aliesky, de la Seguridad del Estado, me quiere ver. Pero yo grabo el momento en el que soy detenido. Entonces ven que estoy filmando y el oficial de la policía se molesta y me dice que si hay una foto de él circulando por las redes sociales el problema va a ser personal”.

“El oficial intentó arrebatarme el teléfono”, cuenta Mora, “cosa que yo no permití porque no venían con ninguna orden. Al llegar a la Unidad me estaban esperando los oficiales de la Seguridad del Estado. Allí, en una oficina, me amenazaron, como siempre, y sufrí maltrato físico y psicológico también”.

Iván Mora asegura que grabó la detención porque durante los últimos años ha sido víctima de amenazas de desaparición y citaciones por parte de la Seguridad del Estado.

“Cuando entraron a la casa a robarme el taller, como no conocen de nada acabaron con todo, me rompieron todo. Ellos vinieron no solo a cerrarme el taller, sino a hacerme un daño económico en represalias por mi manera de pensar”, señaló.

Mora está convencido de que la libertad de Cuba depende del propio pueblo cubano, y que los recientes estallidos sociales son la señal de que el pueblo está empezando a rebelarse contra la dictadura.

