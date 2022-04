MADRID, España.- El centrista Emmanuel Macron fue reelegido por segunda vez consecutiva como presidente de Francia este domingo. Con un 98 % de los votos escrutados, y el 58,32 % a su favor, Macron se impuso a la aspirante de extrema derecha, Marine Le Pen.

Tras la victoria, Macron manifestó: “Este 24 de abril de 2022, una mayoría ha tomado la decisión de confiar en mí. (…) A partir de ahora, ya no soy el candidato de un grupo, sino el presidente de todos”.

Además se refirió a “un proyecto social y ecológico, fundado en el trabajo y la creación”, que pretende llevar a cabo “con fuerza durante los años venideros”; así como buscará “la igualdad entre hombres y mujeres y una sociedad más justa”.

Macron es el primer presidente francés en ser reelegido durante los últimos 20 años. Ya lo había conseguido Jacques Chirac en 2002.

Entre los diferentes mandatarios que felicitaron a Emmanuel Macron por su victoria, estuvo el estadounidense Joe Biden.

A través de Twitter Biden manifestó: “Enhorabuena a Emmanuel Macron por su reelección. Francia es nuestro aliado más antiguo y un socio clave para abordar los desafíos globales. Espero con interés que nuestra estrecha cooperación continúa, incluso en el apoyo a Ucrania, la defensa de la democracia y la lucha contra el cambio climático”.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.

— President Biden (@POTUS) April 24, 2022