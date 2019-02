Embajador de EE.UU. en la OEA: “Nuestro respaldo siempre será con la oposición cubana”

MIAMI, Estados Unidos.- Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó de fraude el proceso de reforma constitucional en Cuba, y reiteró el apoyo de Washington a la oposición de la Isla, de acuerdo a una entrevista concedida a Martí Noticias.

“Es un fraude. No pudo participar el pueblo cubano (…) no es democracia. Es algo que no va a ser reconocido dentro de las normas internacionales de la democracia. Es un fraude lo que están proponiendo”, dijo el embajador este miércoles.

Trujillo aseguró también en la entrevista a Martí que el organismo regional está pensando en la posibilidad de desconocer al régimen cubano, así como lo han hecho en Venezuela. “Es algo en lo que estamos trabajando (…). Lo estamos pensando”, pues si el régimen de Cuba no se ajusta a “las normas constitucionales de la democracia, nadie debe reconocer los resultados de una elección ilegítima”.

Entretanto, en sus declaraciones habló además sobre la suspensión por solo 45 días del título 3 de la Ley Helms Burton, dedicado a sancionar el uso de propiedades confiscadas por el gobierno cubano. “En las próximas semanas el secretario va a informar al Congreso sobre cual va a ser la decisión que se va a tomar sobre el título 3. Personalmente creo que no se debe extender de nuevo. Se debe implementar la ley. Es una decisión del secretario de Estado”, declaró.

Así mismo, Carlos Trujillo se refirió a los recientes actos de represión en Cuba contra grupos promotores del NO en el referendo constitucional, y reiteró el apoyo de Washington a la oposición. “Nuestro respaldo siempre será con la oposición. Hemos visto que acciones así no ayudan al régimen cubano. Eso nos hace a nosotros mucho más fácil tomar las decisiones sobre el tittle 3 [título 3 de la Helms Burton] u otras decisiones”, afirmó Trujillo.