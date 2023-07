MADRID, España.- El magnate sudafricano estadounidense Elon Musk cambió este domingo 23 de julio el nombre y el logo de la red social Twitter: el nuevo logo y nombre basados en la letra X reemplazaron al mítico pájaro.

“Pronto diremos adiós a la marca Twitter y, gradualmente, a todos los pájaros”, fue el primer anuncio de Musk este domingo. Luego agregó: “Si se publica un logotipo de X lo suficientemente bueno esta noche, lo convertiremos en el nuevo logo de la red social mañana”.

Posteriormente compartió una imagen del pajarito en blanco con fondo negro junto al texto: “Me gusta, pero X”. Así como una foto suya con las manos en forma de X.

El nuevo logo de X, como ha pasado a llamarse la red social, ya está activo y se corresponde con la letra “X” mayúscula de la fuente “Special Alphabets 4″, de la familia tipográfica “Special Alphabets”, de Monotype.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8

Por su parte, Linda Yaccarino, jefa ejecutiva de la empresa, declaró: “X es el futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería, pagos/banca, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y oportunidades. Impulsado por IA (inteligencia artifical), X nos conectará a todos de maneras que apenas comenzamos a imaginar”.

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023