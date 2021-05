MIAMI, Estados Unidos.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) entrevistó en su edición de este mes de la serie Conozca a los Investigadores (Meet the Investigators) a la periodista cubana Bárbara Maseda, directora y fundadora del Proyecto Inventario, quien aseguró que el gobierno responde con represión al miedo que le causan los informes de la prensa independiente.

Maseda, que asegura se hizo periodista en un país tan cerrado como Cuba para “descubrir ese tipo de verdades que no existen para que las conozcas”, dirige una iniciativa abierta “que ayuda a los periodistas a encontrar datos y documentos para respaldar sus reportajes en Cuba, un país sin políticas de transparencia y con muy deficiente acceso a internet”.

Para la reportera el principal desafío que enfrentan los periodistas independientes que intentan hacer su trabajo desde la Isla es “este muro de hierro” que mantiene al país completamente aislado en términos de información del mundo exterior. Este control absoluto del gobierno hace muy difícil que los periodistas tengan acceso al pan y la mantequilla de nuestra profesión, fuentes que te van a dar información, dijo.

“Para empezar, el periodismo independiente que no está controlado por el gobierno es ilegal. No puede registrar una organización de noticias. No se le reconocerá como un reportero que quiere tener acceso a una fuente. Y si tienes un denunciante en otro país, no tenemos la cultura ni la historia ni la condición para el surgimiento de este tipo particular de individuo, que te va a dar acceso a algo que vas a seguir y convertir en historias”, señaló.

Durante su entrevista para ICIJ Bárbara Maseda lamentó la visión del periodismo que enseñan en las universidades cubanas, donde uno “esperaría las habilidades del reportaje estándar que aprende en cualquier otro lugar. Y lo que realmente pasa es que nadie te dice nunca que tu papel como periodista es pedir cuentas al Partido Comunista”.

“De hecho, es todo lo contrario. Estás entrenado para ser un perro guardián, pero por los intereses del establecimiento. Y si nunca cuestionas nada de esa capacitación, seguirás haciendo algo por el resto de tu vida que está etiquetado como periodismo, pero que en la práctica no está trabajando por el interés público, no es un trabajo que está obligando a los poderosos a rendir cuentas”, agregó.

La directora de Inventario aseguró que a pesar de que Cuba se ha abierto un poco más a Internet, en la isla todavía la conectividad es un problema real, pues “el sistema está diseñado para dificultar mucho el trabajo de los periodistas en general y, por supuesto, de otras profesiones que necesitan este tipo de independencia”.

Proyecto Inventario surgió después de que en 2017 Barbara dejara Cuba y se mudara a California, para una beca de periodismo de la Fundación Knight en la Universidad de Stanford. Ahí “comencé con parte del trabajo que había realizado en el programa de maestría [Reino Unido], sobre mi interés en convertir las colecciones de texto en datos estructurados. Lo hice porque pensé que era algo que me daría la oportunidad de encontrar información de interés periodístico en el espacio cubano”.

“Mi país no tiene sitios web gubernamentales donde los datos sobre cualquier tema se publiquen en un formato abierto y estructurado. Entonces, tal vez tener el conocimiento para procesar documentos, tal vez esa sea una forma de acceder a la información que pueda procesarse de una manera que sea más útil”, fue entonces cuando comenzó a diseñar lo que es Inventario hoy.

“Lo inicié como un proyecto que podría cambiar con el tiempo, porque esperaba adaptarme a cualquier realidad que tuviéramos en Cuba en ese momento. La forma en que comenzó fue pensando en estos parques públicos [zonas wifi] donde había estado, pero en los años que no he estado allí, ha habido cambios”, mencionó.

Acceder a los registros de datos en Cuba es imposible. “Es absolutamente imposible”, lamenta Maseda, pues “en un régimen totalitario como Cuba hay que entender que la información es algo que puede destruir la estabilidad del sistema. No solo son incompatibles, sino que significan destrucción mutua”.

“En primer lugar, no tenemos una ley en Cuba que garantice el acceso de periodistas o ciudadanos, o cualquier persona, a los registros públicos. No tenemos una ley de registros públicos, como la FOIA aquí en los EE.UU. Además, los ministerios de agricultura y transporte no publican por su propia voluntad ningún tipo de registros a los que puedas acceder. Esto ha sido así durante muchos, muchos años”.

Y esto sucede porque no hay voluntad política para cambiar nada de una manera que beneficie al periodismo. “En todo caso, tengo que decir que lo que hemos visto es que está retrocediendo”, aseveró.

Bárbara Maseda denunció el acoso y las amenazas que reciben los periodistas independientes por hacer su trabajo en Cuba, donde uno de los mecanismos más empleados por el régimen es la detención domiciliaria de los reporteros.

“Si intentas salir a hacer una compra, o cualquier cosa que quieras hacer fuera de tu casa, te dicen que no puedes salir. Esto les ha sucedido a muchos de mis colegas recientemente. Y es una forma de mantener a los periodistas detenidos en sus propias casas. Es como si tu casa se convirtiera en una prisión y te mantienen allí. Y no hay ninguna ley u orden judicial, ni nada que respalde todo esto, pero es la forma en que realmente funcionan”.

Así mismo “amenazan a tu familia porque muchas veces les resulta más fácil presionarte a través de un familiar, como tu pareja o tus padres, basándose en esta idea de que es más fácil sacrificarte a ti mismo que sacrificar a los demás. Es pura maldad”, agregó.

Inventario está interesado en “el poder de la investigación visual en Cuba porque tenemos que trabajar con lo que tenemos. Venimos de esta tradición periodística que es más narrativa. Hay grandes proyectos en el periodismo cubano de hoy que se basan mucho en hermosos usos del idioma español que realmente disfruto. Pero lo que estamos tratando de traer a la mesa es algo nuevo para servir a un tipo de audiencia que tiene otras formas de consumir información, como un gráfico que comunica información rápidamente o una visualización que muestra cómo funciona un proceso. En cierto modo, es un experimento, pero al mismo tiempo, le mostramos a la gente algo que muchos de ellos no sabían que les gustaba”, explicó.

La serie Meet the Investigators de ICIJ fue premiada recientemente por los American Journalism Online Awards como la función “con más probabilidades de inspirar a los periodistas jóvenes”.

