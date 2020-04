El interferón cubano “no es la cura para el coronavirus, no va a ayudar en nada”

MIAMI, Estados Unidos.- El dictador nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, convencieron a sus seguidores de que el interferón alfa 2b es la cura del coronavirus, por lo cual el régimen de La Habana envió al país centroamericano, en un avión de la línea venezolana Conviasa, 8000 dosis del fármaco cubano, informó el medio independiente cubano 14yMedio.

Sin embargo, “el interferón no va a ayudar en nada”, aseguró el hepatólogo Edward Mena, de nacionalidad nicaragüense y muchos años de trabajo con esta sustancia en Estados Unidos.

De acuerdo a 14yMedio, “Mena es uno de los especialistas médicos más respetados en el campo hepático”, y “su formación profesional la ha desarrollado en California, Estados Unidos”. Es director del Pasadena Liver Center, en Los Ángeles, y del California Liver Research Institute.

Edward Mena aseguró al medio cubano que “el interferón no es la cura para el coronavirus”, ante la propaganda de regímenes autoritarios que aseguran que sí, y que el fármaco cubano ayudó a frenar la pandemia en China y ahora lo hará en Nicaragua.

“No ha habido ningún estudio hasta el día de hoy que diga que el interferón ayuda en este tipo de virus. En esa familia de virus, el covid-19 es nuevo, pero no es tan nuevo. Ha habido otro tipo de virus similares como el Sars en 2003, Mers en 2011 y el interferón nunca ha podido curar esos tipos de virus”.

Para Mena el uso del interferón puede incluso generar efectos secundarios que pueden resultar nocivos, reza la nota, “son como que estás en terapia química. Los pacientes tienen náuseas, vómito, dolor de cuerpo, anemia; se le bajan las plaquetas, los glóbulos blancos… Es un tratamiento bien fuerte y difícil”, dijo.

“Yo he usado el interferón alfa 2a y 2b para hepatitis B y hepatitis C y nunca hemos visto resultados buenos. Ahora, típicamente cuando nosotros usamos interferón lo usamos con otra medicina que se llama ribavirina, y las dos medicinas se usan para tratar virus. El interferón solamente no va a trabajar. El otro problema que tenemos con los interferones es ¿cuándo empezamos el tratamiento? ¿Lo empezamos cuando uno se pone en contacto con alguien? ¿Cuándo uno tiene síntomas? ¿O cuándo uno está bien enfermo? Mi opinión es que si usan interferón cuando uno está muy enfermo, más daño hace. Mi opinión profesional, y con décadas usando interferón, no va a ayudar en nada”.

Para Mena, incluso en la batalla contra la hepatitis el interferón no es tan certero, “usamos interferón durante un año para matar el virus de la hepatitis C, y solo tuvimos un 40% de chance de matarlo. Con la hepatitis B lo usamos por un año y la probabilidad de matar el virus es del 10%. ¿En qué otras enfermedades se usa el Interferón? En ciertos tipos de cáncer, de problemas de la sangre y también la efectividad de interferón no es muy buena”.

Edward Mena aseguró a 14yMedio que el interferón cubano “es una esperanza falsa. No pienso que va a ayudar. El interferón va a dar más daño que ayuda. Como dije, los efectos secundarios son horribles y el beneficio es cero”.

Para este médico hepático el mejor tratamiento hasta que exista una vacuna es el distanciamiento social, a dos metros, la cuarentena y el confinamiento.

“Todas las medicinas que nosotros estamos usando están en proceso de investigación. Número uno, es la hidroxicloroquina. Número dos, una medicina que se llama remdesivir hecha por la compañía Gilead Science. Y la tercera medicina, es opinavir/ritonavir, que se usa para el VIH sida. Todos son fármacos en investigación. Es muy temprano decir cuál medicina va a trabajar y cuál no”.