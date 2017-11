“El hecho de ser cubano ha pesado en mi contra”

MIAMI, Estados Unidos.- Omar Prieto Solís es un cubano acusado por Panamá de blanqueo de capitales, lavado de dinero y de estar relacionado con el barco norcoreano Chong Chon Gang. Fue expulsado del país centroamericano el 18 de enero de 2017 cuando se disponía a viajar a Cuba.

Prieto Solís forma parte de una lista elaborada por el gobierno panameño que ha identificado a presuntos criminales buscados por la Interpol. El cubano, sin embargo, negó en una entrevista concedida a la web CiberCuba su implicación en cualquiera de los delitos por los que se le acusa.

Omar Prieto, que además posee nacionalidad española, niega además cualquier relación con el Gobierno cubano o con la Seguridad del Estado.

Según su versión de los hechos, el día que fue expulsado de Panamá, Omar tenía ya comprado su billete de avión para volar a Cuba y estaba en el aeropuerto. Con tres empresas activas en territorio panameño y tras recibir en ese momento 52 460 dólares “en facturas atrasadas”, Prieto Solís, posppuso su viaje a Cuba y se dirigió a los funcionarios de Emigración.

“Si no le hubiera recibido el dinero en ese momento habría tenido que esperar un mes más para cobrarlo, Cobrar el dinero dentro del aeropuerto no viola ninguna ley. Claro que podía haber salido del aeropuerto sin declararlo, pero habría incurrido en una ilegalidad porque si lo hubiera hecho y me revisan me habrían acusado de lavado de capitales, como me están acusando ahora”, explicó a CiberCuba.

Prieto Solís afirma que rellenó el formulario de Aduanas y declara el monto del dinero recibido con la intención de introducirlo al país y de ahí fue al departamento donde se hace el conteo del dinero.

Un error en el conteo del efectivo lo condujo luego a una entrevista con varios funcionarios de Aduana, quienes no se convencieron de la explicación que dio el cubano y le informaron que lo expulsarían del país, acusado de un delito de defraudación aduanera.

Luego de arribar a Cuba ese mismo día tras ser deportado, los funcionarios cubanos de Inmigración le preguntaron por lo ocurrido dado que no les había llegado ningún informe. Le dejaron entrar al país con la recomendación de que arreglara sus asuntos en la Embajada panameña, describe CiberCuba.

El Gobierno panameño nombró a Omar Prieto Solís dentro de una lista de delincuentes internacionales que anunció el pasado octubre. El cubano “estaba solicitado por los delitos de blanqueo de capitales y lavado de activos”.

“También se confirmó que tenía vínculos con los norcoreanos que estuvieron involucrados en el tráfico de armas dentro del barco Chong Chon Gang, que fue incautado el 10 de julio del 2013”, señaló la información divulgada por varios medios.

Prieto Solís dice no entender cuál es su relación con el barco norcoreano cargado de armamentos que provenía de Cuba. “No tengo ni la más mínima razón por la cual me quieren vincular. La abogada dice que es una justificación que están dando los funcionarios que demandé para que me sigan negando la entrada a Panamá”, sostiene.

El acusado afirma que que cuando las autoridades panameñas interceptaron el Chong Chon Gang, cargado de azúcar cubano y armas rusas, él estaba en los Estados Unidos. “Yo me enteré mucho después. No sabía ni de dónde venía el barco ni qué había pasado. No estoy vinculado políticamente a ningún país”, declaró.

El cubano espera que “se haga justicia” a principios del año que viene, cuando se celebre su juicio en Panamá, afirma CiberCuba. Para entonces espera haber recuperado no sólo la residencia panameña, sino también la posibilidad de entrar en los Estados Unidos, adonde tiene prohibido viajar tras perder su derecho a solicitar el visado ESTA como resultado de lo ocurrido.