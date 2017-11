El cubano con “hiperactividad sexual” que tiene diez mujeres

MIAMI, Estados Unidos.- Un campesino cubano de Pinar del Río que ha mantenido una relación con diez mujeres a la vez por más de una década ha sido el centro de un reportaje publicado recientemente por la web El Toque.

Noel Díaz padece de una enfermedad llamada priapismo, que le produce erecciones “dolorosamente prolongadas”, por lo que posee un apetito sexual casi “insaciable” que, según los médicos, no tiene cura.

El campesino, según refiere el reportaje, tras haberse casado saciaba su “energía restante” con animales de granja, hasta que le dijo a su esposa que con una mujer no era suficiente. Tras varias crisis matrimoniales, su cónyuge se resignó a esa condición.

Luego de aquello, Noel ha logrado conquistar a nueve mujeres más. Actualmente Xiomara, Dusnay, Maidelyn, Yojara, Rebeka, Ana Laura, Mariselis, lsabela, Marielis y Débora se conocen y relacionan entre sí.

Casi todas las mujeres de Noel Díaz tienen entre 28 y 40 años de edad y le han dado hasta ahora 19 hijos.

“La mayoría de los hombres desconoce lo que quiere una mujer”, afirma Díaz, quien asegura que posee “el don de leer los instintos femeninos, de saber dónde y cómo tocar y qué palabras decir para hacerlas felices”.

Noel afirma vivir orgulloso de “la cultura e integridad” que hay en su casa. “Mi hija mayor tiene 22 años y aún no me ha visto en el más mínimo roce con ninguna de mis esposas. Los más pequeños, que tienen dos y tres años, piden permiso para hablar y se sorprenden cuando alguien se besa en la calle o en televisión porque son cosas que en su hogar no ven”.

Con la ayuda de sus mujeres, Díaz se ha dedicado a la siembra de tabaco, café, yuca, malanga, aguacate, mamey, plátano, sobre la extensión de 38 hectáreas de tierra que heredó. Algunas de sus compañeras acuden a su casa a lavar, limpiar, cocinar, sembrar y a atender a los visitantes.