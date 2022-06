MIAMI, Estados Unidos. – La Embajada de EE. UU. en La Habana reiteró este martes que no había denegado ninguna solicitud de visado de activistas cubanos para viajar a la Cumbre de los Pueblos, el evento paralelo a la IX Cumbre de las Américas, que se celebra en la ciudad de Los Ángeles.

“Como anfitriones de la Cumbre de las Américas, damos la bienvenida a la participación de la sociedad civil, y estamos incluyendo voces independientes en todos los aspectos de la Cumbre”, tuiteó la sede diplomática de EE. UU. en La Habana.

En un tuit del pasado 20 de mayo, ya la Embajada estadounidense había informado que las acusaciones de negar injustamente visados para asistir a la Cumbre de los Pueblos eran “falsas”.

“Debido a la salida del personal de no emergencia tras incidentes sanitarios anómalos, las citas de visado de no inmigrante solo están disponibles en circunstancias muy limitadas. Los cubanos que busquen otras citas de visados de no inmigrante deben solicitarlas en una embajada o consulado de EE. UU. fuera de Cuba”, también precisó la sede diplomática.

Recientemente, trascendió que la Embajada estadounidense en la Isla había denegado la visa a la vocera oficialista Cristina Escobar, quien había sido invitada a la Cumbre de los Pueblos.

Al respecto, la activista cubana Salomé García Bacallao se preguntó cuándo Washington exigiría a los voceros del régimen registrarse como agentes extranjeros.

Asimismo, opinó que las autoridades migratorias tenían “todo el derecho de negar visados a ciudadanos extranjeros”.

“Lo que no tienen derecho es a impedir a los ciudadanos de su propio país la entrada o salida sin mediar ninguna prohibición legal o resolución judicial”, agregó en alusión a las prohibiciones de salida y entrada del país aplicadas por el régimen de la Isla a sus propios ciudadanos.

Por su parte, el régimen de la Isla impidió la participación de varios representantes de la sociedad civil cubana en la Cumbre de los Pueblos. Este lunes trascendió que no podría viajar a Estados Unidos el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba.

El pasado domingo, el régimen también impidió la salida del país de la periodista de CubaNet María Matienzo Puerto; y el pasado viernes la Seguridad del Estado de impidió viajar a La Habana a la activista Aimara Peña, quien debía abordar un avión rumbo a Estados Unidos para asistir a la Cumbre de los Pueblos.

Asimismo, la activista y emprendedora santaclareña Saily González Velázquez se vio impedida de asistir al evento hemisférico.

