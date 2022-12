MIAMI, Estados Unidos. — Estados Unidos comenzará a deportar próximamente a los migrantes cubanos inadmisibles que ingresen por la frontera con México. Así lo anunció recientemente Johana Tablada, subdirectora general para EE. UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en declaraciones ofrecidas a la revista OnCuba.

Cuestionada sobre el estado de las relaciones entre ambos países, la funcionaria señaló que ha aumentado la colaboración y el entendimiento en diferentes temas, entre ellos el migratorio.

“Se mantienen las devoluciones de migrantes cubanos interceptados en el mar, y se van a reanudar, muy próximamente según tengo entendido, vuelos de devolución de los llamados inadmisibles, personas que Estados Unidos no acepta en su territorio y que se pactó que fueran devueltas a Cuba como parte de los acuerdos bilaterales. Todo ello debe constituir un desestímulo a la emigración irregular”, señaló Tablada.

La funcionaria reconoció que Estados Unidos entregó en 2022 las 20 000 visas de inmigrantes prometidas en los acuerdos entre ambos países, y también destacó el restablecimiento de los trámites consulares en La Habana.

Según la subdirectora general para EE. UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), La Habana ha insistido en que el país norteño reanude la entrega de las visas de no inmigrante en La Habana, las cuales todavía deben solicitarse en un tercer país.

“Le estamos pidiendo a Estados Unidos que se restablezcan las visas de no inmigrante, que es un tema que nos parece importante. En 2018 se produjeron más de un millón de viajes de cubanos entre ambos países, la mayoría de ida y regreso. Si una persona que tiene su vida en Cuba, que tiene un negocio, que tiene un empleo, quiere ir a Estados Unidos a visitar un familiar y regresar después a acá, no vemos por qué no puede hacerlo. Nos parece que otorgar esas visas también puede contribuir a desestimular la emigración ilegal”, sostuvo la funcionaria.

En los últimos meses, funcionarios de La Habana y Washington han sostenido conversaciones para abordar el éxodo masivo de cubanos rumbo a Estados Unidos, la crisis migratoria más grande registrada entre ambos países.

Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 llegaron a EE. UU. a través de la frontera con México más de 220 000 migrantes de la Isla, una cifra que ha seguido aumentando durante el año fiscal 2023.

