MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas encaminadas a lograr una migración ordenada, previendo un aumento de inmigración ilegal a partir del 11 de mayo próximo, fecha en que se suspenderá el actual Título 42 y se reactivará el artículo 8 para deportar a sus países a las personas en situación irregular.

Las medidas, anunciadas este jueves en conferencia de prensa por el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, afectarán también a los migrantes que intenten llegar por mar y se reforzará la vigilancia marítima, al igual que la terrestre.

We have been preparing for the end of the use of Title 42 for more than a year-and-a-half. Read about our latest efforts to build lawful pathways for migration and to impose consequences for failure to use those pathways: https://t.co/kORpboZMp9 pic.twitter.com/yr0blfcDbN

— Homeland Security (@DHSgov) April 27, 2023