LA HABANA, Cuba. – Los presos políticos Walfrido Rodríguez Piloto y José Eduardo Jardines Rodríguez, manifestantes del 11 de julio (11J), se declararon este jueves en huelga de hambre tras conocer sus condenas de cárcel de diez y siete años, respectivamente.

“Me pedían nueve años y me echaron diez. Desde este momento estoy en inanición por el abuso de poder de esta gente, por injerencismo [en la justicia] y por falta de asistencia médica”, denunció Rodríguez Piloto en conversación telefónica con CubaNet desde la prisión de Valle Grande.

Según explicó, este miércoles las autoridades hicieron firme su sentencia de 10 años de cárcel por participar en la manifestación del 11 de julio. Sin embargo, el juicio en su contra ocurrió el pasado 18 de abril.

“Voy a morirme en la celda por esta sanción que se me imputa, porque la Seguridad del Estado metió sus tentáculos poderosos. Es inconcebible que me pidan nueve años (…) y que ahora me echen 10 años”, denunció.

El opositor también aseguró que José Eduardo Jardines Rodríguez, quien también permanece recluido en Valle Grande, se declaraba en huelga de hambre en protesta por su condena de siete años de cárcel.

“Me voy para la celda con Walfrido porque esas condenas son muy injustas”, confirmó Jardines Rodríguez a CubaNet.

El juicio

Rodríguez Piloto había sido acusado por los supuestos delitos de “posesión de armas y materiales explosivos”, “desórdenes públicos” y “desacato”.

“El juicio fue amañado por la Seguridad del Estado: lo primero que hicieron fue ponerme una entrevista que me hizo CubaNet después del 11 de julio donde yo cuento la espontaneidad de la manifestación entre otras cosas, pero ellos [los agentes del régimen] contra mí no tenían pruebas de nada”, apuntó.

Asimismo, explicó que otro de los argumentos utilizados por el régimen para enjuiciarlo por estos delitos fue el haber gritado “Patria y Vida”, entre otras frases contestatarias.

“Gritamos ‘Patria y Vida’, pedimos leche para los niños, carne de res, y le dejé claro al juez que sí estaba en contra del Gobierno, pero que mi oposición es pacífica”, aclaró.

De igual forma, detalló que los testigos utilizados por la Fiscalía fueron oficiales de la Policía que reprimieron a los manifestantes.

“En todo momento la Policía dijo que yo no tenía nada en las manos; sin embargo, fue en vano”, lamentó.

