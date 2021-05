MIAMI, Estados Unidos. ─ Dos cubanos residentes en Hialeah, Miami-Dade, fueron acusados por intento de asesinato en primer grado tras haber atacado a machetazos a un hombre que, supuestamente, habría tenido una relación con la pareja de uno de ellos.

De acuerdo con el canal local América Tevé, los atacantes, identificados como Yordany Rodríguez y Alberto Rey Peñalta, de 40 años y 39, respectivamente, perpetraron el crimen el pasado sábado 22 de mayo en el campo de casas móviles University Lakes, localizado en la avenida 129 y la calle 12 del suroeste del condado.

Pese a la graves heridas recibidas, la víctima, Ángel Neira Rodríguez, regresó este martes a su residencia tras permanecer cuatro días internado en el hospital regional de Kendall.

“Ellos no decían nada, solo me tiraban con el machete. Pero ya me siento bien afortunadamente”, declaró la víctima al medio local.

Armados con dos machetes, Rodríguez y Rey Peñalta atacaron a Neira poco después de las 10 de la mañana cuando este se encontraba sentado fumando un cigarro en la parte trasera de una casa móvil. Documentos judiciales del caso dan cuenta de que el agredido sufrió heridas en las manos y otra cortada de más de seis pulgadas de largo en la cabeza.

La víctima, que utilizó una silla para defenderse de sus agresores, aseguró a los agentes del orden no ser el supuesto amante de la novia de uno de los atacantes. Sostuvo además que los individuos que tenía una relación de amistad como sus victimarios.

Un mujer testigo del incidente ─y que no quiso ser identificada─ aseguró que tanto Yordany Rodríguez como Alberto Rey Peñalta “actuaron como animales” durante el ataque.

“Entonces un negrito le dijo ´oye ¿qué hacen?, ¡Paren!´”, entonces se fueron como si nada hubiese pasado. Ángel pasa, se pone a caminar y veo que está corriendo sangre en el piso”, comentó la mujer.

Además de ser acusados por intento de homicidio en primer grado, Yordany Rodríguez y Alberto Rey Peñalta también enfrentan cargos por posesión de drogas.

