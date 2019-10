Diosdado Cabello celebra triunfo de Alberto Fernández en Argentina

MIAMI, Estados Unidos. – El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (ANV), Diosdado Cabello, celebró el triunfo del candidato de la izquierda en Argentina, Alberto Fernández, quien se impuso al presidente Mauricio Macri en los comicios del pasado domingo.

“En Argentina ahora tenemos un nuevo presidente, una nueva cara. La brisa de Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina. Un pueblo que fue capaz de cambiar por los votos el destino al que los llevaba el otro presidente”, declaró Cabello durante una conferencia en el estado de Bolívar.

Señala AFP que la celebración de Cabello sucedió a las palabras del dictador chavista Nicolás Maduro, quien el lunes en la mañana había calificado de “contundente victoria electoral” el éxito de Fernández en Argentina.

Para el número dos del régimen, los hechos que acontecen en America Latina guardan especial relación con la lucha contra el modelo “neoliberal”.

“Desde aquí reconocemos la lucha de los pueblos que se han levantado contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra los presidentes que han estado al servicio de Estados Unidos”.

Cabello también aseguró que lo que está pasando en países como Chile, Perú o Ecuador es apenas el preludió de un nuevo ascenso de la izquierda en el continente.

“Lo que está pasando en Perú, en Chile, en Argentina, en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Es absolutamente imposible que Colombia se quede como está. Esos países van a reventar porque tiene una sobredosis de neoliberalismo y eso no lo aguanta nadie”, sostuvo.

Aunque Alberto Fernández ya ha calificado al venezolano como un gobierno autoritario, la presencia de la exmandataria Cristina Fernández en la vicepresidencia podría aliviar el panorama regional para el régimen chavista.

El pasado mes de agosto, tras las elecciones primarias en Argentina, el dirigente chavista le envió un mensaje a Fernández, quien había tildado de “gobierno autoritario” al de Maduro. “Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”, señaló por ese entonces Cabello, y en clara alusión a la figura de Cristina Kirchner, compañera de fórmula de Fernández.