MIAMI, Estados Unidos. – Tras la detención de Pedro Castillo, la hasta entonces vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, se convirtió en la primera mandataria del país andino.

Igual que Castillo, su sucesora es una líder de izquierda que creció en la región montañosa peruana, una zona en su mayoría pobre.

Sin embargo, Boluarte ha tomado distancia de la izquierda radical. “Siempre he sido de izquierda y seguiré siéndolo, pero de una izquierda democrática y no totalitaria ni sectaria que permite la divergencia y la crítica, y donde no hay líderes infalibles ni intocables”, declaró a principios de este año cuando fue expulsada del partido marxista Perú Libre por no compartir los puntos de vista de su secretario general, Vladimir Cerrón.

Boluarte, que es abogada de profesión y tiene 60 años, nació en Apurímac, en el sur del país, el 31 de mayo de 1962.

En 2018 se postuló a la alcaldía del distrito de Surquillo, en Lima, pero no obtuvo los votos necesarios. Ejerció una alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que dejó por incompatibilidad con sus cargos en el Gobierno de Castillo.

De acuerdo con The New York Times, a diferencia de su predecesor, Boluarte no tiene reputación de agitadora.

En diciembre de 2021, cuando Pedro Castillo se enfrentaba a su primer juicio político, Boluarte declaró: “Si al presidente lo vacan, yo me voy con él”. También reconoció: “No solamente nos hemos fajado, con el compañero Pedro, para ganar estas elecciones, sino que le hemos dicho a la derecha: no nos van a agachar la cabeza”.

Sin embargo, justo un año después, tras el tercer juicio político de Castillo y su intento de disolver el Congreso y decretar un Gobierno de emergencia (calificado como “autogolpe de Estado”), Boluarte asumió el poder y se convirtió en la primera mujer al frente de Perú.

Fue una de las primeras que reaccionó al anuncio del expresidente sobre la disolución del Congreso: “Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado”, escribió en Twitter.

“Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo”, dijo en su primer discurso como mandataria. “Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, agregó, a sabiendas de la crisis política que atraviesa Perú.

Solo en los últimos seis años, el país andino ha tenido seis presidentes y dos congresos, todo en medio de escándalos de corrupción, juicios políticos y profundas divisiones entre partidos políticos.

Según el analista político Gonzalo Banda, citado por The New York Times, Boluarte fue una de las figuras más estables del gobierno extremadamente inestable de Castillo.

“Diría que después de un año en el Gobierno, un año y medio, ya no es ninguna desconocida”, dijo. “Al contrario, creo que es una persona que va a saber moverse en medio de las arenas movedizas del poder peruano”.

