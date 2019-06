“Abajo Díaz-Canel”, el grito de un opositor cubano en plena calle

MIAMI, Estados Unidos. – El opositor cubano Waifrido Rodríguez Piloto se manifestó públicamente contra el régimen cubano poco después de ser liberado de prisión, informaron diversas organizaciones opositoras de la isla.

“¡Abajo Díaz-Canel! ¡Abajo el esqueleto de Fidel Castro, que fue el que hizo esta tiranía! ¡Leche para los niños! ¡Abajo el picadillo de soya! ¡Picadillo de res! ¡Carne de res! ¡Estamos en una isla rodeada de mar y no viene el pescado!”, gritó el hombre mientras transitaba las calles de su comunidad, en La Habana.

“Estoy haciendo esta manifestación pacífica. Ahora mismo me acaban de meter 1 500 pesos de multa, después de tenerme dos días en el calabozo. Yo no le estaba robando a nadie, yo lo que estaba vendiendo era vianda”, señaló Rodríguez Piloto, quien dijo no tener dinero para pagar la penalidad impuesta por la policía.

De momento, se desconoce si el hombre, que denunciaba la escasez de alimentos y la crisis de desabastecimiento en que se encuentra sumido el país, ha sido detenido nuevamente.