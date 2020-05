Cuba, en la defensa de la vida. Medios de prensa internacionales hablan de los países de la región con mejor respuesta a la #COVID19 y no mencionan a #Cuba. Es censura, olvido o perversa intención de no reconocernos? #CubaSalvaVidas https://t.co/CvzjqTHzES Via @Granma_Digital

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 29, 2020