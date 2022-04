MADRID, España.- Agentes de la Estación de la Patrulla Fronteriza (RGC, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Río Grande detuvieron durante este fin de semana a 754 emigrantes, entre los que se encontraban numerosos cubanos.

Las autoridades encontraron cuatro grandes grupos separados en La Grulla y Roma, compuestos por 356 adultos solteros, 275 familiares, 123 niños no acompañados; incluidos dos ciudadanos estadounidenses que viajan con su madre desde Guatemala. Los migrantes procedían de Cuba y varios países de América Central y del Sur, precisó la RGC a través de un comunicado publicado este lunes.

También trascendió este lunes que los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, asignados a la estación Eagle Pass del Sector Del Río se encontraron con un gran grupo de personas después de que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, justo antes de la medianoche del 6 de abril.

Aproximadamente a las 22:45, una Torre de Vigilancia Autónoma (AST) en Normandía detectó al grupo en el área de responsabilidad de Eagle Pass. Los agentes respondieron y se encontraron con un grupo de 171 migrantes. El grupo incluía a 112 cubanos, 24 venezolanos, 18 colombianos, 13 peruanos, tres nicaragüenses y un chilenos. Un desglose más completo del grupo destaca 74 hombres adultos solteros y 19 unidades familiares e incluye un niño menor no acompañado, explicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Todos los emigrantes fueron trasladados a la estación de Eagle Pass para su procesamiento.

Just before midnight Wednesday, Eagle Pass Station Border Patrol agents encountered a large group of migrants after they illegally entered the U.S.

Agents apprehended 117 migrants from Cuba, Venezuela, Colombia, Peru, Nicaragua, and Chile.

More: https://t.co/89FbJqXjCY pic.twitter.com/DQSWlYwbKg

— CBP (@CBP) April 11, 2022