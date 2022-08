MADRID, España.- Un grupo de 19 migrantes cubanos (16 hombres y tres mujeres) fueron detenidos y puestos bajo custodia este jueves, después de que alcanzaran las costas estadounidenses, por Cayo Marathon, en Florida.

Según informó en su cuenta de Twitter Walter N. Slosar, jefe del cuerpo de salvamento marítimo en el Sector Miami, “los migrantes serán procesados ​​para procedimientos de remoción”.

Walter N. Slosar en su publicación compartió un video en el que se aprecia el bote en que realizaron la travesía los cubanos. La embarcación rústica llevaba escrito a mano el nombre de “El triunfador”.

#Alert: 19 Cuban migrants were taken into U.S. Border Patrol custody this morning after arriving to Marathon, FL on a homemade boat. There are 16 adult males & 3 adult females in the group. The migrants will be processed for removal proceedings. #thursday #cbp #florida pic.twitter.com/G2PTwf5IcD

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) August 11, 2022