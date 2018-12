Despiden a una joven galerista por criticar a instituciones culturales en Cuba

HOLGUIN, Cuba. – Autoridades de la Cultura en Cuba separaron de su puesto laboral a la galerista y crítico de arte Magela Garcés Ramírez por escribir y publicar hace algunos días en la revista “ART OnCuba” un texto titulado “Las 100 Preguntas Del Arte Cubano”.

“Con gran pesar he de informarles que “Las 100 Preguntas Del Arte Cubano me han costado mi puesto de trabajo”, informó la joven en su cuenta en Facebook.

Las interrogantes de Garcés Ramírez cuestionan el funcionamiento de algunas instituciones culturales en La Habana, la calidad de las exposiciones en las galerías y algunos posibles actos de corrupción en el sector, entre otras irregularidades.

Sin embargo, la Empresa Galerías de Arte Génesis interpretó los cuestionamientos como una forma de “difundir criterios u opiniones que menoscaban el prestigio personal o laboral de superiores o compañeros de trabajo”.

Por tal razón, el 19 de diciembre la dirección general de la mencionada empresa le aplicó una medida disciplinaria consistente en el “traslado a otra plaza de menor remuneración o calificación, o en condiciones laborales distintas, con pérdida de la que ocupaba el trabajador”.

La afectada, que desde hace dos años trabajaba en la galería Servando Cabrera de La Habana, declinó apelar la medida y tampoco se presentará a la nueva plaza laboral. “Ya solicité mi renuncia”, ratificó.

Aunque la joven reconoció que sabía que el texto levantaría “alguna roncha”, nunca pensó que tendría la repercusión que ha tenido, sobre todo a nivel institucional. “No obstante, lo asumo”, escribió.

“Y si reaccionan de ese modo ante un mero cuestionario, no quiero ver la reacción ante afirmaciones o respuestas. Al aplicarme esta medida ellos mismos responden más de una de las interrogantes formuladas en el texto”, dijo.

Garcés calificó la sanción como “una acción extrema, atropelladora y, desde luego, injustísima y lamentó “no participar en lo adelante de los proyectos de la galería”.

“La mediocridad detesta el análisis y huye del diálogo, y es muy fácil tomarme de chivo expiatorio, a mí, que no soy de las intocables”, agregó.

¿Ya se habrá decidido quiénes serán los “inspectores” encargados de hacer cumplir el decreto 349? ¿Por fin ese decreto está dirigido al sector no estatal solamente? ¿Las instituciones estatales podrán entonces hacer de las suyas? ¿Es verdad que el catalizador para el decreto 349 fue la película de Yimit Ramírez? Cuando un artista va a una residencia (o beca) desde Cuba, ¿es porque es un gran artista o porque tiene los amigos adecuados? ¿Cuántas propuestas (obras, exposiciones, realizadas o no) han sido censuradas este año? ¿Cuántas en 1978? ¿Qué artista hace las mejores fiestas? ¿Por qué ha cambiado tanto el cargo de Ministro de Cultura en los últimos cinco años? ¿Por qué no ha cambiado nada el cargo de Viceministro de Cultura en los últimos cinco años? Esas y otras muchas fueron las preguntas que se formuló la joven y que le terminaron costando el puesto de trabajo.

Magela Garcés Ramírez se graduó de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en el año 2016 y apenas un año después obtuvo el Premio Nacional de la Crítica de Arte “Guy Pérez Cisneros” que convoca el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), en la categoría de “Reseña” por su texto “Coitus reservatus”.