LA HABANA, Cuba. – Durante las últimas semanas se ha observado un gran incremento de casos positivos a la COVID-19 en Cuba. En la provincia de Mayabeque se han creado varios grupos de WhatsApp con el objetivo de compartir las bases de datos diarias con los reportes de las pruebas PCR realizadas en ese territorio. El objetivo de la iniciativa es que los ciudadanos tengan acceso a los resultados sin tener que acudir nuevamente al policlínico.

Muchos pacientes han denunciado en estas plataformas el atraso y la pérdida de las muestras, lo que obliga a repetir las pruebas y seguir esperando varios días para conocer verdaderamente si son positivos o no al coronavirus.

“Comencé a sentirme mal y al segundo día de presentar síntomas acudí al policlínico. El test de antígeno resultó positivo y me hicieron un PCR ese mismo día. Esperé varios días el resultado y nunca llegó ni aparecía en la Base de Datos. Cuando fui nuevamente al policlínico, cuatro días después, me lo tuvieron que repetir porque me informaron que mi muestra se extravió”, declaró a CubaNet Adriana González Guerra, una maestra de enseñanza primaria que reside en el municipio de Quivicán.

Luego del segundo PCR, Adriana llevaba más de siete días de haber comenzado con los síntomas y el resultado fue negativo.

Varios usuarios en la misma red social han denunciado las demoras de las pruebas PCR y el mal trabajo a la hora de manipular y trasladar las muestras.

“Me hice la prueba el día 6 de enero y el resultado no llegó hasta el día 13. Cuando supe que era positiva habían pasado siete días. Hice el tratamiento siempre pensando que tenía el virus desde el inicio porque si espero por el resultado a lo mejor no estaría aquí haciendo el cuento”, comentó una usuaria identificada como Violeta, del grupo de WhatsApp PCR Mayabeque.

Por su parte, Javier Miranda, miembro del mismo grupo, explicó que los interesados en conocer los resultados “tienen que fijarse y buscar también por el carnet de identidad”.

“A mí me cambiaron el nombre y no aparecía el resultado de mi prueba. Están trabajando muy mal”, comentó Miranda.

“Conocer el resultado de las pruebas PCR con la mayor brevedad posible puede evitar que los pacientes se compliquen. Cuando hay enfermedades de base el tratamiento varía y siempre es bueno atacar a tiempo para evitar males mayores. Es de vital importancia que se revisen los protocolos de tomas de muestras y de transporte, así como la fiabilidad y rapidez de los resultados”, indicó a este diario Adrián Mesa, especialista en Medicina Interna que radica en Mayabeque.

El pasado jueves, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) presentó nuevas medidas de control sanitario debido al considerable aumento de pacientes contagiados con la variante ómicron y la alta transmisibilidad de esta.

