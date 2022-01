LA HABANA, Cuba. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) incorporó una tienda online para gestionar los pagos de sus servicios de comunicación, informó la compañía en su página web.

La nueva versión añade funcionalidades para la gestión de los servicios en línea desde el territorio nacional a través de los cuales se puede consultar y pagar la factura telefónica, gestionar los servicios suplementarios de telefonía fija, realizar el pago de Nauta Hogar y acceder a servicios móviles como la compra de planes y paquetes, las recargas, activación y desactivación de tarifa de datos, el reseteo de la clave de transferencias o la habilitación de Internet en el móvil, entre otras opciones.

Para activar el menú de compras los usuarios necesitan registrarse entrando su nombre completo y número de móvil. Después de configurar una contraseña segura el sistema pide más datos para completar el perfil como el número de carnet de identidad y dirección particular.

La nueva plataforma consta de tres espacios: “Servicios móviles”, “Servicios Nauta Hogar” y “Mas servicios”. En el primero, los internautas pueden ver el estado de su cuenta, una información llega a los clientes por medio de un SMS con el número de móvil, el saldo disponible, la contraseña para transferir saldo, si tiene o no activado el servicio 3G y 4G, la fecha de activación y expiración, entre otros detalles.

En ese mismo apartado los clientes pueden recargar saldo y ver la información del PIN y el PUK (numeración para acceder a la SIM). Además, el sistema permite activar o desactivar el acceso a los datos 3G y 4G, configurar el “Plan amigo” y cambiar o recuperar la clave de transferencia de saldo.

Dentro de “Servicios móviles” también está disponible la compra de paquetes 4G, planes combinados y bolsa de mensajería o la “bolsa diaria LTE”.

En el segundo espacio se puede gestionar el servicio “Nauta Hogar”. El usuario puede pagar la cuota mensual, consultar el estado de su cuenta y pagar las facturas telefónicas.

Por último, en “Mas servicios” el sitio permite recargar una cuenta Nauta y recargar una “tarjeta propia” (tarjeta preparada para realizar llamadas nacionales).

En Twitter, varios usuarios cuestionaron a ETECSA sobre cuando ofrecería Tarifa Plana, servicio de Nauta Hogar para todo el que quiera, servicio de VoLTE, navegación nacional gratis y mejoras en los precios de los planes de datos.

En la misma publicación un usuario que se identificó como Jorge mencionó varios errores que afronta tienda.etecsa.cu en el primer día de su lanzamiento.

“El registro enviando SMS no funciona, no llega SMS. Si ya me registré con mi cuenta nauta y quiero ver mi Nauta Hogar anclado a esa cuenta, para qué me piden el usuario y la contraseña? También me aparece que tengo la tarifa por consumo activada y eso es falso”.

Todos los pagos en tienda.etecsa.cu se realizan por medio de la aplicación Transfermóvil, disponible solo para Android, lo que inhabilita a los usuarios en la Isla que usan el sistema iOS de Apple.

En agosto de 2018 el monopolio estatal lanzó un portal (mi.cubacel.net) donde se podían acceder a la compra paquetes de planes de datos y se podía visualizar con gráficas el consumo de megas, pero este servicio dejó de funcionar hace más de un año. ETECSA nunca ofreció una explicación al respecto.

Actualmente, la entidad estatal cobra la opción de “tarifa por consumo” a razón de 0,50 CUP la navegación internacional por megabyte descargado y 0,25 CUP por megabyte para la navegación nacional.

