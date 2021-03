LA HABANA, Cuba. – Los trabajadores por cuenta propia que ofrecen servicios al turismo han tenido que asumir nuevas formas de gestión económica para obtener ingresos y sobrevivir a la profunda crisis que atraviesa el sector desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Gilberto, quien solicitó resguardar su identidad para evitar represalias, es uno de los cuentapropistas que quedó sin empleo y aunque no para de “inventar” para ganar dinero y sustentarse, confiesa que la escasez que existe en el país también lo ha dejado prácticamente sin opciones.

“Ahora con el tema de la COVID, los extranjeros no vienen. Ahora mismo nadie tiene trabajo, todo el mundo está parado”, aseguró el joven.

Gilberto se desempeñaba como chef de cocina en uno de los restaurantes que cerró por la falta de clientes extranjeros. Luego, optó por abrir una repostería que no ha tenido éxito por el grave desabastecimiento de materias primas y alimentos.

“Todo lo venden en MLC (dólares) y cuando vas (a las tiendas) no hay nada tampoco. Saqué una licencia y al final no te venden harina, no te venden huevos, no te venden azúcar, no te venden nada”, lamentó.

Asimismo, el entrevistado denunció que los precios de los pocos productos que se encuentran están demasiado altos, lo cual dificulta aún más su trabajo. “Son precios que ya no sé cómo un ser humano aquí en Cuba puede aguantar: un saco de harina que valía 300 pesos ahora vale 2500, un cartón de huevos 300 pesos. Es demasiado”, apuntó.

Entretanto, el joven asegura que sus sueños de estar al frente de la cocina elaborando platos no le ha quedado más remedio que guardarlos debajo de la cama. “Ahora de cocinero tienes que pasar a recoger laticas; la vida ha dado un giro de 180 grados, hay que olvidarse de cocinar”, lamentó.

Otros que han tenido que hacer maromas en el aire para sobrevivir han sido los transportistas que prestan servicios a los turistas, según contaron a CubaNet dos choferes de Cocotaxi entrevistados bajo condición de anonimato por miedo a represalias.

“Ahora prestamos servicios a los nacionales y aunque no nos buscamos la misma cantidad de dinero al menos nos da para seguir sobreviviendo hasta que pase la crisis de la COVID”, apuntó uno de los choferes.

Sin embargo, el otro insistió en que ha atravesado muchas dificultades en el contexto de la pandemia y que los ingresos que gana apenas le alcanzan para alimentar a sus hijos.

“A mí sí que no me hablen de nada porque te juro que a nosotros no nos ha ayudado nadie y cuando pienso que me las vi feas, cada vez me dan más ganas de protestar, lo que me aguanto por la familia”, contó.

