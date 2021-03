Cubanos reaccionan en redes a canción oficialista Patria o Muerte por la Vida

MIAMI, Estados Unidos.- Apenas unas horas después de que el medio oficialista Cubadebate lanzara este lunes la canción Patria o Muerte con la Vida, interpretada por Raúl Torres, Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier, y Yisi Calibre, los cubanos en redes sociales han estallado contra el tema musical, sus autores y el gobierno castrista, que sigue empeñado en validar su fracaso.

La canción que respalda al régimen, en respuesta a Patria y Vida, interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, solamente en la página de Facebook de Cubadebate acumula más de 3 000 burlas, y en Youtube más de 17 000 No Me Gusta, frente a las más de 2 millones y medio de visualizaciones y los 144 000 Me Gusta de Patria y Vida.

A juzgar por los comentarios, la canción que asegura que “a la Revolución le queda más de 62 mil milenios” es un “video infame. No les da pena? Estos son los “artistas” que vendieron al pueblo por unos viajecitos a Europa y Asia. Y aquí están en YouTube, una plataforma del imperio que les paga por las visitas a este video (pero que malo es el capitalismo)!! Hipócritas y cretinos! Ustedes sí vendieron el alma barata!!!… Pero si el régimen de la Unión Soviética cayó, ustedes no pueden durar mucho más!!!”, escribió un usuario.

“No se que me da mas asco, la letra, la música, los lame botas que cantan, o la falta de ideas nuevas. Abajo la dictadura que nos robó el futuro y nos empujó a emigrar”, o “62 000 milenios van a necesitar ustedes para recuperar la vergüenza, ahora mismo son el meme del año”, y “Me hubiera gustado que utilizaran imágenes de Sandro Castro en su Mercedes, del hostal de Mariela Castro…en fin, todo lo que es Patria para estos corruptos”, fueron algunos de los casi 11 000 comentarios que recibió Patria o Muerte por la Vida, que hace propaganda incluso con las vacunas cubanas contra el coronavirus Soberana, Abdala y Mambisa.

En Facebook también los cubanos se desahogaron: “Dan pena con esta publicación… Una canción que no representa la verdad del cubano. Cuando te dan tan duro y no se sabe que hacer lo mejor es quedarse calladitos”.

“Propongo que se ponga a la hora de la calabacita. Se garantizan niños huyendo despavoridos a la cama. Ay, Raúl Torres, quien te viera y quien te ve. Ojalá todo ese dinero te dé la paz que nunca encontraste ni en el solar, ni en Brasil, ni en España, hablando siempre mal del gobierno y buscándote la vida como todos, como podíamos. Qué pena das, compadrito. Aquí te dejo una memoria de ti mismo: ‘Padre, el río ya no es el mismo, se mueren las viejas loras y mi corazón se ahoga, si llora. El San Juan está en peligro, me quieren vaciar la vida, maravilla cristalina que me salva…’ ¿Te acuerdas? Ojalá”, le escribió una internauta.

Además de los comentarios y los No Me Gusta en las diferentes plataformas, los Memes de la canción no se han quedado atrás. Las populares imágenes, que utilizan fragmentos del videoclip junto a frases chistosas o de burlas, se han viralizado en redes como Twitter, Instagram y Facebook.

Una imagen compartida por @InstanceObject hace referencia a Raúl Torres y la guayabera que lleva puesta durante el video de la canción, comparándolo con Yotuel Romero, y burlándose por lo estrujada de la pieza de vestir. Asimismo, Annie Garcés, surgida de las “canteras” de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y la que interpreta el fragmento de los 62 000 milenios, también se llevó su parte.

Aquí algunos de los Memes publicados en Los Memes de Luis, SD Memes, entre otros populares en redes.

