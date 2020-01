Cubanos marchan en Reynosa en favor del respeto a los migrantes

MIAMI, Estados Unidos. – Alrededor de 80 cubanos marcharon este domingo en la ciudad mexicana de Reynosa en apoyo a los miles de migrantes que se mantienen en la frontera México-Estados Unidos a la espera de que se resuelva su situación migratoria, informaron medios locales.

El objetivo de la manifestación fue pedir respeto para los migrantes que se encuentran varados en la zona y enviar un mensaje de amor y paz a los gobiernos de ambos países.

Los cubanos iniciaron su recorrido en la plaza principal Miguel Hidalgo, y continuaron su marcha hasta llegar al cruce internacional Reynosa-Hidalgo, donde entregaron una carta de peticiones a las autoridades México y EE.UU.

“Integramos la marcha 100 cubanos, esperando la libertad del exilio de Cuba, también firmaremos por la paz en una cartulina grande, y daremos un reconocimiento a México, por abrirnos las puertas y darnos trabajo, así también, al Presidente Donald Trump, para que nos dé las facilidades del asilo”, dijo al diario Vox Populi Roylandi Bolaños, líder del Canal del Exilio Cubano en Reynosa.

La iniciativa también sirvió para agradecer el trato de los agentes fronterizos en esa ciudad, donde hay más de tres mil ciudadanos de la Isla en espera de recibir un estatus migratorio regular.

“Muchos tienen un mensaje erróneo de la migración cubana, no somos como nos pintan, no violamos fronteras, nosotros no atacamos al pueblo de México, nosotros no destruimos parques, no rompemos cercas, no tiramos piedras. Nosotros, sencillamente somos emigrantes pacíficos en busca de un futuro mejor para nosotros y nuestras familias”, expresaron migrantes al diario El Mañana.

Los cubanos fueron acompañados en su recorrido por el político Frank Polo, candidato al Congreso de Estados Unidos por el Estado de Florida.

La denominada “Marcha por la Paz” también fue reportada por medios mexicanos como El Universal y Hoy Tamaulipas.