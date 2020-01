Impiden salir del país a periodista Reinaldo Escobar

MIAMI, Estados Unidos.- Las autoridades migratorias cubanas del Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, impidieron la salida de Cuba del periodista independiente cubano Reinaldo Escobar, jefe editorial de 14ymedio, pues, según la información que le fue proporcionada, se encuentra “regulado”.

Escobar se dirigía este domingo a Bogotá, Colombia, donde pretendía participar en el evento ¿Hacia dónde va la región? Perspectivas democráticas en América Latina, a celebrarse en la Universidad Sergio Arboleda.

El periodista chequeó su pasaje y cuando fue a pasar por la ventanilla de inmigración, le fue notificada la negativa.

“Chequeé muy temprano con la aerolínea Copa Airlines y allí todo salió bien sin ningún problema, pero cuando fui a la taquilla de inmigración me dijeron que debía esperar”, según relató a 14yMedio.

“Poco después llegó otro oficial, tomó mi pasaporte y me dijo que lo acompañara hasta una oficina”, oficial que según contó no dio muchos detalles: “lamentablemente usted no puede volar, aquí en la computadora dice que usted tiene una prohibición de viaje”, le espetó el oficial de la Dirección de Identificación e Inmigración y Extranjería (DIIE).

Reinaldo Escobar le recordó al oficial varios puntos en la constitución que declaran las acciones tomadas en su contra ilegales, sin embargo, el oficial cubano reiteró en todas las ocasiones: “tiene que ir a la estación de policía de su zona a ver por qué tiene prohibición de viaje”.

El periodista cubano “no está siendo procesado ni investigado por delito alguno, no tiene multas pendientes y tampoco cuenta con antecedentes penales. ‘Mi pasaporte está actualizado, con su prórroga correspondiente y mi visado también está en regla’”, reza la nota de 14yMedio.

Esta nueva técnica de represión impide a periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil cubana desplazarse, y restringe el movimiento hacia el exterior de todas aquellos que disientan con el régimen.

Según el Instituto Patmos, la lista de regulados en Cuba asciende a más de 200 personas —aunque puede ser mayor—, algo que ya han denunciado varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba y fuera de ella.

Este sábado fue impedido también de viajar fuera de la Isla el activista y opositor política Eduardo Cardet, liberado en 2019 después de tres años en prisión por declarar en 2016 ante la prensa extranjera y denunciar el nefasto legado del fallecido dictador Fidel Castro.

El doctor Eduardo Cardet fue apresado y condenado a cárcel, acusado de un delito de atentado contra la autoridad por el Tribunal Provincial de Holguín.