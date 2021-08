LA HABANA, Cuba.- La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) negó ser la autora de una publicación que circula en las redes sociales que promociona supuestos nuevos paquetes de navegación nacional, dijo el monopilio estatal en su perfil de Twitter.

“Se encuentra circulando en las redes una falsa información sobre nuevos precios y planes de navegación nacional. Síganos a través de nuestros perfiles oficiales y consultar para tener la información oficial. No se deje engañar. #NoAlasFakeNew”, dijo la entidad estatal.

En la imagen se muestran cuatro opciones para adquirir este tipo de “acceso restringido”, 50 CUP por 2.5GB, 100 CUP por 5GB, 150 CUP por 10GB y 200 CUP por 15GB. La supuesta fake new abrió un debate en las redes sobre este tema.

“Deberían hacerlo, hay muchas personas que utilizamos la navegación nacional, 300MB no da para nada”, comentó Yeilin Duque en la publicación.

Si bien es cierto que existen algunas páginas libres de costo como cubaeduca.cu y Etecsa.cu, las que más usan las personas consumen una gran cantidad de datos nacionales.

“Sería ideal esta propuesta. Los 300MB de bono de los megas nacionales me ayudan a comprar en la plataforma tuevio.cu que gasta mucho, además existen otros servicios como Todus (servicio cubano de mensajería instantanea) y picta.cu (servicio de audiovisuales online, solo para cubanos)”, manifestó a CubaNet José Huergo, joven entusiasta de la tecnología.

“Muchas veces gasto todos los megas nacionales y me continúa consumiendo de los megas de Internet o del saldo principal y ni me doy cuenta. Es ilógico que me gaste megas de Internet sin avisarme”, agregó.

Este tipo de paquete que solo serviría para servicios o sitios de dominio .cu hasta el momento no hay forma de adquirirlos, solo se obtienen a través de la compra de algún plan que oferta el monopolio estatal.

Hace solo dos días la empresa estatal lanzó unos paquetes combinados que incluyen datos, voz y SMS, casi simultáneamente el gobierno anunció nuevas medidas que restringen la libre expresión en las redes sociales a través del Decreto-Ley 35.

“Tenemos más Internet, pero menos libertad”, así lo definió en un video el canal de Youtube cubano sobre tecnología “Tecnolike Plus”, después de explicar en qué consistían las nuevas ofertas de ETECSA.

