MIAMI, Estados Unidos.- Luis Echegoyen, un científico cubano profesor de la Universidad de Texas en El Paso, fue elegido presidente de la Sociedad Estadounidense de Química (American Chemical Society), la organización científica más grande del mundo, según publicó Martí Noticias.

“Es un gran honor haber sido electo”, dijo Echegoyen a la oficina de prensa de la Universidad de Texas. “Espero con beneplácito implementar nuevos y ambiciosos programas para beneficiar a la Sociedad Estadounidense de Química y sus socios”, y dijo además que fortalecerá los vínculos internacionales entre investigadores durante su mandato de tres años.

Echegoyen, quien nació en La Habana en 1951, estudió la carrera de Química en la Universidad de Puerto Rico entre 1971 y 1974. Hizo su trabajo de posgrado en 1975 en la Universidad de Wisconsin, con el profesor S.F. Nelson, y su tesis abordó los parámetros termodinámicos que controlan la estabilidad de radicales aniónicos en solución (“Thermodynamic Parameters Controlling the Stability of Anion Radicals in Solution”).

El científico, que también ha trabajado en la Universidad de Miami y la Universidad de Clemson, aseguró que otras de sus metas son incrementar los lazos entre la industria y el mundo académico y obtener más fondos para realizar investigaciones.

La Sociedad Estadounidense de Química fue fundada por el Congreso de Estados Unidos en 1876 y tiene más de 150.000 miembros en más de 140 países. La entidad no realiza investigaciones científicas, pero publica una enorme variedad de informes. También lleva a cabo esfuerzos para fomentar la innovación a través de la investigación y tecnología, la educación científica, la protección del medio ambiente y el acceso a información científica para el desarrollo de políticas de gobierno.