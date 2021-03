Cubano Carlos Manuel Álvarez gana Premio Don Quijote de Periodismo

MIAMI, Estados Unidos. – El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez ganó este miércoles el Premio Don Quijote, en su XVII edición, por el texto Tres niñas cubanas, publicado el 23 de febrero de 2020 en la revista El Estornudo.

La crónica aborda los sucesos alrededor de la muerte de tres menores que fueron víctimas de un derrumbe en uno de los barrios más pobres del municipio de Habana Vieja, en la capital de Cuba.

Las niñas fallecieron el 27 de enero de 2020, luego de que un balcón les cayera encima cuando regresaban de la escuela.

En Tres niñas cubanas Álvarez expone el deterioro generalizado del fondo habitacional en zonas marginales y denuncia la responsabilidad del Estado cubano tragedias como la ocurrida a las menores.

“El premio va dedicado a toda la fuerza de la sociedad civil que está pujando ahora por un cambio democrático, por un cambio cultural de fondo en Cuba y a la prensa independiente, el Movimiento San Isidro, el 27N, ese círculo afectivo y político en el que me reconozco y creo que el premio debe leerse desde ahí”, dijo Álvarez a Radio Televisión Martí poco después de ser reconocido.

El joven también señaló en redes sociales que “el texto del premio debe ser leído como discurso que se genera desde la lógica comunitaria de una cultura libre, beligerante, que ninguna institución autoritaria va a parar”.

El Estornudo. San Isidro. 27N. El texto del premio debe ser leído como discurso que se genera desde la lógica comunitaria de una cultura libre, beligerante, que ninguna institución autoritaria va a parar. Gracias a todos.https://t.co/Y4QwqBUSfN — Carlos M. Álvarez (@EspirituCarlos) March 3, 2021

Carlos Manuel Álvarez, de 31 años, es director de la Revista El Estornudo y ha publicado en diarios como El País de España, The New York Times y The Washington Post de Estados Unidos, entre otros.

También ha publicado La tribu: Retratos de Cuba (Sexto Piso; Seix Barral 2017) y la novela Los caídos (Sexto Piso, 2018).

El Premio Don Quijote de Periodismo fue creado en 2004 en conmemoración del IV Centenario de la primera edición de El Quijote. El galardón se convoca junto a los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, auspiciados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Reseña EFE que el Premio Don Quijote de Periodismo está dotado con 9 000 euros (10 800 dólares) y una escultura del artista español Xema Teno.

