Yordenis Ugás a los cubanos: “Deja la apatía, la cobardía y habla de tu país”

MIAMI, Estados Unidos. – El boxeador cubano Yordenis Ugás hizo un llamado a los cubanos dentro y fuera de la Isla a dejar la apatía y a hablar sobre la situación que atraviesa Cuba, país marcado por “una dictadura de 62 años”.

En una publicación colgada en Instagram el peso wélter cubano reflexionó sobre la actitud de muchos compatriotas que prefieren dar la espalda a lo que sucede en la Isla con la excusa de no hablar de política.

“El sábado tuve una conversación en Facebook Live con mi hermano Aroldis Chapman sobre nuestro país. La conversación la tenemos siempre privadamente porque nos pasamos horas hablando sobre ese tema y esta vez la tuvimos públicamente. Voy a ir publicándola parte por parte y hablamos de todo”, escribió Ugás, uno de los deportistas cubanos más activos en redes sociales.

El boxeador, de 33 años, aseguró que el tema Cuba está por encima de clases y estatus social y que todos los cubanos deberían tener al menos una opinión de lo que está pasando.

“Mi intención es motivarte. Personalmente tengo 10 años de ser hombre libre y he hablado de mi país en todo momento. Si eres cubano, no importa quién eres, ni lo qué haces: si trabajas en una cafetería, si trabajas en un hospital, si eres un negociante, si eres artistas o deportista y gana millones de dólares, no importa, deja la apatía y la cobardía y habla de tu país.”

Ugás fue uno de los deportistas que participó en la campaña #YoSíHabloDePolítica, lanzada en 2019 por el presentador Alexander Otaola.

Para él, la situación que atraviesa Cuba, marcada por la escasez, la represión y ahora por la pandemia del coronavirus, trasciende el ámbito de la política.

“Esto no es política, esto es que tenemos una dictadura de 62 años y queremos un mejor país para nuestra gente, queremos tener un mejor país donde nacimos, donde nos criamos, de donde son nuestras raíces (…) ningún cubano es mi enemigo por su manera de pensar, pero es hora de hablar por un mejor futuro para nuestra gente. Viva Cuba Libre”, afirmó.

Natural de Santiago de Cuba, Ugás abandonó la Isla en el año 2010. Desde entonces, radica en Estados Unidos.

Durante su carrera en Cuba, Ugás fue campeón del mundo amateur en 2005. Entre sus principales logros también resaltan el de campeón centroamericano, panamericano y de la Copa Mundial de Boxeo.

Ugás fue cinco veces campeón de Cuba e Intervino en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde cayó en semifinales ante el francés Daouda Sow.

Como profesional, desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ganado 24 peleas, de ellas 11 por nocaut, y ha perdido cuatro veces.

