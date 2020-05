Cristina Escobar vuelve a ser señalada por la policía cubana

MIAMI, Estados Unidos. – La periodista oficialista Cristina Escobar denunció una nueva violación de derechos contra su persona por parte de la policía cubana, que le impidió transitar una zona del municipio de Playa, en La Habana, debido a su embarazo.

Escobar señala que fue interceptada por una agente en el Centro de Negocios de Miramar. La uniformada le dijo que, por su condición, tenía que permanecer en casa.

“En ningún noticiero, ni en tweets de decisores políticos se ha informado sobre esa nueva ley, o decreto ley en el que ella se ampara para violentar mi derecho de caminar por el Miramar Trade Center, de hacer una cola, de entrar a una tienda”, apuntó la periodista en su cuenta de Facebook.

Según Escobar, la agente del orden, con placa 06059, le dijo que su único derecho era quedarse en casa y que cualquier gestión que necesitara la haría el trabajador social.

“Su número es 06059. Con la peor forma, solo de verme, no me dejó ni transitar por el Miramar Trade Center. Con la peor forma, me dijo que las embarazadas no pueden estar ni en los alrededores de donde está ella. Mujer, ella, absolutamente insensible del vulnerable”, agregó la reportera.

Escobar señala además que la policía le sugirió ponerse al día y ver más el Noticiero de Televisión -espacio en el que trabaja- para estar al tanto de las nuevas regulaciones implementadas en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta a la Isla.

“Una vez más mis derechos no importan. Yo, a la que supuestamente hay que apoyar… ella, y los que la orientan, echan por tierra la Constitución recién aprobada, y los muchos derechos ganados y regulados”, lamentó la joven.

Se trata del segundo incidente de ese tipo que denuncia Cristina Escobar en los últimos días. La pasada semana, tras salir de una consulta ginecobstétrica en un hospital del barrio habanero del Vedado, la periodista fue señalada por un teniente coronel de la policía mientras se encontraba en una cola para comprar un paquete de culeros.

“No se pueden prohibir y quitar derechos sin dar alternativas reales a las necesidades de la gente. Yo solo espero que con la misma intensidad que ese teniente coronel me prohibió estar en la calle y comprar culeros desechables se enfrente a los revendedores, a los que marcan en las colas para 20 personas”, dijo Escobar en esa ocasión.