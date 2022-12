MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) regresó a la Isla un grupo de 82 migrantes cubanos este domingo. De acuerdo a un comunicado de la entidad, la repatriación estuvo a cargo de la tripulación del guardacostas Charles David Jr.

Los cubanos habían sido interceptados en cinco operaciones entre el martes y el viernes de la pasada semana, cerca de las costas de Florida: a unas 15 millas al sureste de Caesar Creek; aproximadamente a 1 milla al sur de Sugarloaf Key; a unas 85 millas al suroeste de Key West; a unas 20 millas al sur de Sugarloaf Key; y a unas 30 millas al sureste de Tavernier Key.

Al compartir la información, el teniente J.G. Nicholas Fujimoto, del Distrito Siete de la Guardia Costera, destacó: “Las tripulaciones de la Guardia Costera y de las agencias asociadas están en plena fuerza frente a las costas de Florida haciendo todo lo posible para detener la migración ilegal en el mar”.

Además insistió a los balseros en que no se lancen al mar, sino que utilicen medios legales para llegar a los Estados Unidos.

#Breaking @USCG Cutter Charles David Jr.'s crew repatriated 82 Cuban, Sun.

"USCG, partner agency crews are out in full force off the Florida coast doing our best to stop illegal migration at sea. Use legal means of coming to the U.S." – Lt. j.g Fujimoto. #DontTakeToTheSea pic.twitter.com/EJQkyuH0wo

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 18, 2022