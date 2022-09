MADRID, España.- La tripulación del guardacostas Charles David Jr. repatrió otros 50 cubanos a Cuba, luego de cinco operaciones en las costas de Florida, informó la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) a través de Twitter este domingo.

La primera operación ocurrió al mediodía del pasado lunes luego de que una tripulación de la Fuerza Aérea de la Guardia Costera de Miami HC-144 alertara a los vigilantes del Sector Key West de una embarcación, a unas 17 millas al sur de Cayo Largo.

#FINAL @USCG Cutter Charles David Jr's crew repatriated 50 Cubans to #Cuba, Sun.

"Making this trip is filled w/ uncertainty & great risk to loss of life. Don't leave your families & loved in pain wondering where you are…" – PA1 Groll

Read: https://t.co/lD74rWW7KS

