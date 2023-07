MADRID, España.- “El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que presenta alternativas punitivas si el régimen castrista se niega a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba, como la liberación de los presos políticos y el permiso para que cubanos desterrados puedan regresar a la Isla”, destacó la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) en un comunicado de apoyo a la reciente resolución del Parlamento Europeo de condena a las violaciones y abusos de los derechos humanos en Cuba.

En su declaración la ARC, que se ha mantenido denunciando a nivel internacional el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea (UE) y Cuba, celebró que los parlamentarios hayan incluido la revisión del Acuerdo entre las prioridades de la relación con la dictadura.

Asimismo, respaldó la petición de estos legisladores de que se utilicen sanciones proporcionales al nivel de violaciones de los derechos humanos en Cuba en vez de, como hasta ahora, que no existan concesiones ni parámetros para entregar €155 millones de euros en 80 proyectos a instituciones y organizaciones de la dictadura.

Además, apoyó que se sancione a los responsables de la represión desatada por el régimen cubano tras las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J).

La Asamblea de la Resistencia Cubana aseguró que continuará abogando ante parlamentos de Europa, Norteamérica y Latinoamérica por el fin de la financiación de la dictadura.

La resolución emitida este miércoles por el Parlamento Europeo fue aprobada con 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones.

El documento acusó al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de intentar blanquear la imagen de la dictadura cubana durante su reciente visita a La Habana.

En ese sentido, la Eurocámara lamentó que el funcionario “haya desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos y de enviar un mensaje claro sobre las preocupaciones de la Unión en relación con las violaciones de los derechos humanos”.

Vale destacar que la resolución no posee carácter vinculante, por lo que su contenido no es de estricto cumplimiento para el bloque comunitario; lo cual fue aprovechado por el gobierno de Miguel Díaz-Canel que no tardó en responder que el Parlamento Europeo “carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a Cuba”.

Desde hace años, activistas y políticos abogan por la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba debido a las numerosas violaciones por parte del régimen de La Habana.