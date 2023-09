SAN LUIS POTOSÍ, México.- La prensa oficialista propuso a los cubanos optar por los “alimentos de la naturaleza”, en medio de la crítica escasez de comida en el país, donde el hambre se recrudece.

Flor de Jamaica, bledo, verdolaga, varios tipos de cactus, el guapén, el corojo y la caña fístula, aparecen entre las opciones sugeridas a los cubanos para paliar la falta de alimentos.

El Periódico 26, de Las Tunas, aseguró que estos productos, que se encuentran ampliamente en el territorio, contribuirían “a mejorar la nutrición y la economía de muchas familias”.

“Paradójicamente, se desaprovechan muchos de esos recursos y por lo difícil de esta etapa se debería promover el uso de plantas que no forman parte de la cultura agroalimentaria del país”, indicó la nota.

El texto achaca al desconocimiento de sus valores nutricionales y sus propiedades generales la falta de consumo estos, sumado a la no comercialización en los mercados estatales.

Los frutos comestibles en el Oriente cubano

La prensa refiere que la región oriental es rica en estos comestibles que se proponen como alternativa a la crisis.

Entre ellos, mencionó el tomate de árbol, con el que se hace un “excelente puré para sazonar”; la caña fístula, cuyas vainas se convierten en una “bebida muy nutritiva”.

Abundan, además, almendros y con su pepita se hacen dulces, ensaladas y batidos. Se encuentra el corojo, “difícil de procesar, pero muy sabroso”.

La flor de Jamaica, el bledo, la verdolaga, varios tipos de cactus y el guapén o árbol del pan “con sus muchísimos usos” pueden contemplarse como “sustitutos” de varias viandas.

Hambre en Cuba

Una encuesta de Cubadata arrojó que casi la mitad de los cubanos dejó de comer al menos un día en el segundo trimestre del año por la grave escasez de alimentos en la Isla.

Los datos recabados evidencian que el 47.2% de los cubanos entrevistados no pudo alimentarse al menos un día porque la comida en su hogar no alcanzaba para todos.

La infausta situación ha llevado a muchos a reducir el tamaño de las porciones de las comidas, comprar alimentos más baratos y menos nutritivos, saltarse comidas o pedir ayuda a familiares y amigos.

Aunque el régimen asegura que no están “en cero” y enfrentan “creativamente” la crisis, los cubanos dependientes de los escasos productos de la canasta básica han visto mermar sus cuotas de la bodega y desaparecer alimentos básicos para su dieta.

El huevo y el pollo, las principales fuentes de proteína de los ciudadanos, han dejado de recibirse durante meses consecutivos en muchos territorios del país.

Para los cubanos cada día conseguir alimentos se ha vuelto prácticamente un ejercicio de caza. Las imágenes de las interminables colas, las tiendas desabastecidas y los pocos productos en MLC son continuas en la isla, donde tomarse un vaso de leche es un lujo impensable. Eso para no hablar de un pedazo de carne roja. Aunque ya no está penado, sigue siendo un fantasma que pocos conocen o logran recordar el sabor en su paladar.

La dificultad para conseguir comida ha llegado al punto que padres cubanos han denunciado en redes sociales que no tienen cómo conseguir la merienda para que sus hijos vayan a la escuela. O que tiene qué elegir a cuál le dan un alimento y cuál se lo niegan, porque solo hay para uno. En este caótico escenario que padecen cubanas y cubanos, no han faltado las irrespetuosas publicaciones de medios oficiales. Estos se han atrevido a sugerirle al pueblo que coman, lo que no comen sus dirigentes.

Entre los platillos recomendados destacan el picadillo de cásacara de plátano, la mermelado de marpacífico y las cáscaras de papas.

