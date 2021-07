MIAMI, Estados Unidos. — El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) postergó este miércoles la sesión virtual extraordinaria prevista para hoy para abordar la situación en Cuba, informó el organismo regional en página web.

El aplazamiento de la reunión obedeció a “los planteos al respecto por parte de algunos países”, según dio a conocer el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala, quien no identificó a los representantes de las naciones que pidieron posponer el encuentro.

El propio Abdala lamentó la suspensión de la sesión y aseguró que “lo que se está viviendo en Cuba no ambienta dilaciones”, ya que “el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas”.

“No asumir este presente no parece pertinente. Lo diligente es actuar rápido (…) no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo”, agregó el funcionario.

De acuerdo con la información difundida por la OEA, hubo objeciones por parte de representantes de algunos países a recibir informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algo que estaba previsto en la agenda de la sesión.

“La práctica de rechazar ‘informes in voce’ (de viva voz) no debería tener cabida en esta organización”, agregó Washington Abdala, quien sostuvo, además, que la “asimetría en las miradas internacionales siempre es lesiva para el respeto de los derechos humanos”.

En la sesión virtual estaba prevista la intervención de la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola Noguera, el relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón Orellana, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, Pedro Vaca Villareal.

Una fuente diplomática consultada por la Agencia EFE apuntó que no es inusual que las sesiones del Consejo Permanente sean diferidas por distintas razones, aunque, según el medio, declinó a pronunciarse sobre este encuentro.

