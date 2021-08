MIAMI, Estados Unidos. — La artista, escritora y curadora cubanoamericana Coco Fusco aseguró la semana pasada que los editores del diario estadounidense The New York Times modificaron partes de su más reciente artículo Los cubanos piden libertad, no solo el fin del embargo.

Según explicó Fusco en un panel que tuvo por sede la galería El Espacio 23, de Miami, los editores del reconocido medio engordaron el texto con visiones favorables al régimen cubano.

“Todo lo favorable que aparece en ese artículo sobre Cuba lo metieron los editores del The New York Times, eso no fue escrito ni por mí ni por Armando Chaguaceda”, explicó la artista en su intervención.

Según Coco Fusco, se trató de una negociación en la que tanto ella como el coautor del artículo, el politólogo Armando Chaguaceda, intentaron reflejar la situación real atraviesa la Isla tras las protestas del 11J.

“Era una negociación en donde perdimos hasta cierto punto ciertas batallas para poder pasar el artículo, porque en el fondo era más importante que aparecieran ciertas cosas. Pero ellos siempre hacen concesiones al gobierno. Y es la postura de toda la prensa internacional: tienen que hacer concesiones, pero cada vez son menos las concesiones y admiten más”.

Fusco sostuvo que pese a las “concesiones” de The New York Times al régimen cubano, el panorama de respaldo a la democracia en Cuba es más favorable que hace una década atrás.

“Hay que seguir dándole y presionando. Hace diez años hubiera sido imposible para mí decir lo que logré decir allí y también en otros medios. Ahora ya me preguntan más, me buscan más, hasta periodistas que no me citan, pero me usan para conseguir la información que necesitan sobre lo que está sucediendo en Cuba, porque ya han entendido que a través de Prensa Latina no van a obtener ninguna información concreta y válida”, puntualizó la artista.

En el panel de El Espacio 23 también estuvieron presentes el curador René Morales y el cantante Yotuel Romero, exintegrante de Orishas y coautor de Patria y vida.

