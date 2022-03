MIAMI, Estados Unidos.- Los cubanos viven entre la escasez y la desidia del gobierno, así lo conformó este viernes la corporación estatal CIMEX, propiedad del grupo empresarial de los militares cubanos GAESA, luego de admitir que vendía productos vencidos.

La declaración de la entidad estatal se dio en respuesta a una denuncia del periodista Fernando Ravsberg en su perfil de Facebook. El tema en cuestión tenía que ver con un lote de cemento vencido y en malas condiciones puesto a la venta.

“Estimados clientes y colaboradores, en el día de ayer la corporación CIMEX realizó una publicación desmintiendo una noticia falsa sobre el mal estado del cemento en el Centro Comercial Boyeros y Camagüey y su destino final”, inició CIMEX.

“En la revisión sistemática que hacemos de nuestras redes nos percatamos que resulta necesario ampliar la información por respeto a ustedes y por respeto también a nuestros trabajadores”, agregó la corporación.

“Esclarecemos que como parte del comercio minorista y mayorista existen productos que por diversas causas no logran el 100% de su comercialización antes de la fecha de vencimiento, lo cual no quiere decir que pierdan su utilidad, aunque sí disminuyen su valor de venta para determinadas unidades”, dijo.

La fecha de vencimiento no es un factor a tomar en cuenta por CIMEX, y el cemento expirado no indica que el gobierno va a destruir el producto, pues “la realidad de nuestra nación no nos permitiría algo así”, admitieron como parte de su respuesta.

“Por tal motivo, al verificarse que el producto mantiene sus condiciones, se dirige a otros destinos para su comercialización. Es menester reiterar que en nuestras unidades las opiniones de ustedes son siempre de gran ayuda y que no tenemos ningún reparo en atenderlos personalmente, cuando lo entiendan necesario”, concluye la declaración.

La respuesta del organismo ha desatado los reclamos de los cubanos en redes. “Mejor se quedan callados. ¿Cómo saben más allá del vencimiento que el producto sirve para continuar su comercialización? Increíble. Una repuesta que subestima nuestra inteligencia forjada en la resistencia permanente”, escribió René Luis Romero Oramas, uno de los tantos que reaccionaron a la política de venta de CIMEX.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.