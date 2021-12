MIAMI, Estados Unidos. – Este 1 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares al periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y a su pareja, el maestro y activista LGBTIQ y antirracista Raúl Soublett López, fundador de la Alianza Afro-Cubana.

En un documento emitido este 1 de diciembre, la CIDH reconoció que Valdés Cocho y Soublett López se encontraban en “una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal” estaban “en riesgo de daño irreparable”.

En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado cubano que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de ambos beneficiarios de la medida cautelar, así como “las medidas necesarias para que pueda[n] desarrollar sus actividades como periodista y activista de derechos humanos, según corresponda, sin ser objeto[s] de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos en el ejercicio de sus labores”.

Además, pidió información sobre las acciones adoptadas por el Estado a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición.

Al sustentar su medida, la CIDH tuvo en cuenta que durante 2020, Valdés Cocho fue detenido en por lo menos tres ocasiones por parte de agentes de la Seguridad del Estado, mientras se dirigía a cubrir o participaba en distintas manifestaciones convocadas para protestar por diversos temas, como pedir justicia por el asesinato de un joven afrocubano o por declaraciones oficiales LGBTI-fóbicas.

“Durante algunas de esas detenciones él fue: desnudado para comprobar que no tenía aparatos tecnológicos; interrogado por personas vestidas de civil; amenazado de ser privado de la libertad si continuaba con la labor periodística; y multado”, lamentó el órgano de Derechos Humanos.

Asimismo, la CIDH indicó que Soublett López ha sido víctima de “ataques por el Estado desde que comenzó su relación [con Valdés Cocho]” y que, a lo largo de 2020 “sufrió cortes de internet y telefonía y fue impedido salir de su casa. Ha sido detenido por la policía, quienes le han pedido que se identifique y lo han amenazado con actos de repudio, con ser procesado por algún delito o exponerlo en la televisión nacional”, reconoce la CIDH, entre otros actos de hostigamiento contra la pareja.

En Facebook, Valdés Cocho reaccionó a la noticia y agradeció a la CIDH y The International Institute on Race, Equality and Human Rights por la protección que les brindaron a él y su pareja con medidas cautelares.

“Todos tenemos el derecho de ejercer nuestras funciones sin miedo al hostigamiento y a la censura por parte de quiénes tienen la obligación de velar y respetar los derechos de la ciudadanía”, aseveró.

