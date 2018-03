“Castigan” film de joven realizador cubano por irrespetuoso hacia José Martí

MIAMI, Estados Unidos.- Una obra del cineasta Yimit Ramírez ha sido excluida de la sección Presentación Especial de la Muestra Joven por funcionarios del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), debido a que posee un diálogo poco respetuoso con José Martí, el Héroe Nacional del país.

En la escena que ha generado molestias entre los censores del ICAIC, quienes califican a Martí de “sagrado”, uno de los personajes se declara no martiano y califica héroe independentista de “mojón” y “maricón”.

Según publica el diario 14ymedio, el largometraje de Ramírez, Quiero hacer una película, iba a ser proyectado en el Cine 23 y 12 de La Habana el próximo 7 de abril dentro de la sección Presentación Especial. Tras este evento seguiría un debate entre los realizadores y el público.

El equipo de la Muestra Joven dio una propuesta inicial, pero no fue validada por las autoridades del ICAIC y la proyección del film se trasladó a la pequeña Sala Terence Piard, añadió 14ymedio.

La periodista Marta María Ramírez, diseñadora de la estrategia de comunicación de la campaña en internet para la película, relató en su cuenta de Facebook: “Me tocó a mí dialogar. Me encontré con Octavio Fraga Guerra, un funcionario al que conozco desde hace mucho tiempo y que, armado con memoria flash, exigía que le copiara la película para poder verla con el presidente del ICAIC”.

Según agrega el texto, la desconfianza del joven director para entregar una copia al ICAIC era más que nada por miedo a que la película “se filtrara como ha pasado con otras obras de realizadores cubanos” confiadas a esa institución.

“Si no me la copias, no se pone”, respondió el funcionario, de acuerdo a esa misma fuente. Poco después, Ramírez fue informado de que su película no se proyectaría en la sección planeada porque a Fraga Guerra “no le había gustado una frase de la película”.

El mismo funcionario dijo en ese momento que el director del ICAIC, Roberto Smith de Castro, aún no había visto el film.

Los organizadores de la Muestra insistieron para incluir el filme en la sección prevista, pero luego el director del ICAIC respondió taxativamente que “Martí es sagrado”.

El equipo de realización de la Muestra ha hecho público su desacuerdo con la decisión del ICAIC, calificando de “totalmente inapropiada” la opción de exhibir la película en otra sala.