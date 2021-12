MADRID, España.- La cancillería de Cuba manifestó su oposición a las recientes medidas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, relacionadas con la trata de personas en Cuba.

“Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre ayudas, trata de personas, terrorismo y Derechos Humanos no tienen vínculo con el desempeño de nuestro país”, dijo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta de Tweeter.

“EE. UU. pretende justificar con mentiras las medidas de abuso y agresión contra la población cubana”, agregó el funcionario.

Joe Biden anunció este martes que Estados Unidos no permitirá fondos para la participación en programas educativos, así como tampoco proporcionará asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio a países cuyos gobiernos no cumplen con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Trata, entre los que incluyó a Cuba.

La medida estará en vigor hasta que los gobiernos sancionados hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos de la Ley.

Aunque Cuba ha rechazado estas acusaciones en oportunidades anteriores, un reporte sobre tráfico de personas en 2021, presentado el pasado julio por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, reflejó que en la Isla existe “una política gubernamental o un patrón de gobierno para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero”.

El documento evidenció además que “las preocupaciones sobre la trata de personas en Cuba se dividen en dos categorías amplias: trata sexual y trabajo forzoso, y programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno”.

