MIAMI, Estados Unidos.- El joven Brandon David Becerra Curbelo, de 18 años y condenado a 13 de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, pasó tres días en una celda de castigo por cantar “La Feria de los tontos”, de Carlos Varela, contó a CubaNet su mamá, Yanaisy Curbelo.

“A él le gusta Carlos Varela, le gusta ‘La Feria de los tontos’, esa es su causa y esas canciones no se pueden cantar ni adentro ni afuera”, relató la madre del joven, que pudo verlo este sábado en una visita.

“A mi hijo le gusta mucho la canción Patria y Vida y él está cumpliendo una sanción por esa canción, porque gritó ¡Patria y Vida! y ¡Cuba tiene hambre! Ese niño no hizo nada más que gritar sus ideas, lo que tiene en su mente. Y yo lo apoyo”, aseguró Yanaisy.

“A mi también me gusta Patria y Vida, es una canción que ganó dos Grammy y yo no la puedo poner en mi casa, y si la pongo tengo que escucharla bajito en el teléfono, porque es multa o prisión. Aquí todo es un delito, vives asediada”, lamentó.

La madre de David Becerra, que entró a la cárcel con 17 años, asegura que han sido meses muy duros, pero que su hijo es quien le da ánimos para seguir, sobre todo por la fuerza y la entereza con la que ha reaccionado a su sentencia.

La sentencia inicial había sido de cinco años de prisión domiciliaria, y con eso, dijo en exclusiva a CubaNet, “ya estábamos muy inquietos porque era demasiado injusto”.

“Pero de pronto cuando bajan las sentencias, que me entero por Facebook porque el abogado no me había llamado todavía yo dije ‘no puede ser’”.

Yanaisy Curbelo se estaba alistando para ir a buscar a Brandon Becerra esta semana cuando supo de las elevadas sentencias que habían pasado para los manifestantes de Toyo y La Güinera. Algunas de hasta 30 años de prisión.

En eso, cuenta, el abogado la llamó y le confirmó “que todo cambió y todo subió”, y que la sentencia de su hijo ahora era de 13 años de cárcel.

“Caí en una fase depresiva muy grande, inconsolable, porque es demasiado el abuso. Pero mi hijo me llamó, yo no quería ni contestarle el teléfono porque no sabía que le iba a decir, y me dijo: ‘Mamá, tranquila, que yo sé que no voy a cumplir 13 años de prisión, yo puedo estar preso pero mi mente es libre, yo soy libre mamá. No te preocupes, no sufras que yo soy libre”.

Para Yanaisi esta es una situación terrible, porque los tienen presos por una causa injusta, pero es aún peor la cantidad de años que les han dado, “si tu me dices que mataron o asesinaron, que robaron, pero esto es diferente, son sus ideas las que quieren bloquear, pero no lo lograrán. Estos menores están bien puestos. Y mi hijo no se declaró revolucionario, y no lo hará”.

