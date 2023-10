LA HABANA, Cuba. — En marzo de 1979 un grupo de músicos estadounidenses actuaron en Cuba. Corrían los años de la presidencia de Jimmy Carter, quien en 1977 dio más que un primer paso para conseguir un acercamiento con el régimen de Fidel Castro. Aquel encuentro Cuba-USA, que algunos medios reseñaron con el nombre de Havana Jam, tenía un trasfondo político. Carter y Castro habían limado asperezas y abierto sus respectivas Oficinas de Intereses en Washington y La Habana. El objetivo común era normalizar las relaciones entre ambos países y levantar el embargo.

En este contexto, representantes de Columbia Records, la Fania Records y el Ministerio de Cultura de Cuba se unieron para impulsar ese primer “deshielo” a través de la música. Por la parte norteamericana, además de Billy Joel, se presentaron Rita Coolidge, Kris Kristofferson, Billy Swan, Mike Finnegan, Bonnie Bramlett, Stephen Stills, Weather Report, CBS Jazz All Stars y Fania All Stars, con Rubén Blades.

La parte cubana no fue menos. El cartel del evento, que tuvo lugar del 2 al 4 de marzo, fue prestigiado por artistas de la talla de Elena Burke, Pablo Milanés, Frank Emilio, la Orquesta Aragón y el Irakere de Chucho Valdés con Paquito D´ Rivera y Arturo Sandoval, entre otros.

Billy Joel salió a escena en la última noche, pero no quedó constancia de su actuación; no permitió que la grabaran ni aceptó dinero por cantar en La Habana. El motivo, según trascendió, fue que los cubanos no tendrían dinero para comprar el disco.

Más allá del interés político detrás del Havana Jam, Billy Joel viajó a Cuba para visitar a su padre, Howard Joel, quien se encontraba viviendo en la Isla. Durante sus paseos por la playa de Santa María conversó con jóvenes cubanos y se sorprendió de que estuvieran al tanto de su música. Su presencia en aquel encuentro musical ha perdurado en la memoria del selecto público que tuvo el privilegio de acudir al teatro Carlos Marx. El deshielo no llegó a buen término, pero el Havana Jam quedó en dos discos para la historia.

